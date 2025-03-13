Європа посилює українську ППО

Меморандум України з компанією Diehl Defense означає нову віху для Європейського континенту: німецький виробник наростить постачання зенітно-ракетних комплексів і ракет до них утричі.

Фото: EPA/UPG Rheinmetall Армін Паппергер, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час церемонії закладки нового заводу боєприпасів Rheinmetall в Унтерлюссі, Німеччина, 12 лютого 2024 р. Зліва направо: виконавчий директорАрмін Паппергер, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час церемонії закладки нового заводу боєприпасівв Унтерлюссі, Німеччина, 12 лютого 2024 р.

Німці створюють «Небесний щит» (проєкт наземної інтегрованої європейської системи протиповітряної оборони) й нарощують допомогу Україні: компанія подвоїла кількість співробітників — до 4400, побудувала додатковий цех для виробництва ракет і складальний цех на горі Маасберг.

Diehl Defense виробляє не лише IRIS-T, і захистом неба меморандум з Україною не обмежиться — компанія продукує також розумні снаряди SMArt 155 проти жорстких броньованих цілей, компоненти GMLRS. Виробництво таких засобів Diehl Defense також нарощуватиме.

Стратегічно Німеччина відходить від пресу заборон часів розподілу і філософії часів кінця історії, перемоги західної ліберальної цивілізації наприкінці Холодної війни — урізання всього у сфері оборони, після розпаду СРСР, коли Берліну вже не були потрібні танкові дивізії. Послуговуючись цією ж логікою, 2012 року Берлін розформував Сили ППО Сухопутних військ і поставив Gepard на бази зберігання.

Основа «Небесного щита» ЄС, який оплачує безліч країн, від Польщі до Португалії (19 держав), — саме німецька важка промисловість.

На нижньому рівні це Skyranger від Rheinmetall— хороший апарат проти БпЛА з 35 мм гарматою і ракетами Stinger.

На середньому — IRIS-T: у виробника вже замовили самих РЛС три десятки, вісім вогневих батарей (вони добре показали себе в Україні, з чудовим відсотком перехоплення — понад 90 %).

Сама ракета IRIS-T отримує оновлення Block II: нова головка самонаведення, канал зв'язку з виробом (перенацілювання ракети в повітрі), краще відсіювання перешкод, більш ніж упевнений, що модернізація враховує досвід роботи системи в Україні.

А на верхньому — «Стріла-3» (Arrow, Hetz 3), заатмосферний ізраїльський комплекс, який перехопив балістику хуситів практично в космосі. Природно, його локалізують на німецьких потужностях.

Поки що «Небесний щит» використовуватиме також Patriot — комплекси замовили, їх модернізують. Вони чудово показали себе під час перехоплення російської балістики, причому не лише «іскандерів», а й новітніх «кинджалів».

Але Берлін не хоче розраховувати тільки на США (один постачальник), тому розвиває і свої засоби, і хоче локалізувати ізраїльські.

Фото: US Navy News Service Arrow успішно перехопила ціль малої дальності під час випробувань випробування на авіабазі ВМС Пойнт Магу, Каліфорнія, 29 липня 2004 р. Ракетауспішно перехопила ціль малої дальності під час випробувань випробування на авіабазі ВМС Пойнт Магу, Каліфорнія, 29 липня 2004 р.

Україні ж пообіцяли щонайменше 12 батарей середнього та 12 батарей малого радіусу. Таке збільшення утричі означає, що саме Німеччина буде посилювати українську ППО незалежно від того, яке рішення про підтримку нашої держави ухвалять США.

Недарма ж німці замовили 1280 ракет на заміну тих, що відправлять Україні.

Крім того, Норвегія замовляє чотири батареї NASAMS, додатково до батареї, яку купила Канада, і 12 батарей, які вже оплатили США.

Добре було б отримати кілька юнітів третьої ітерації — вони сумісні з «ірисками», уніфікація на такому величезному театрі бойових дій — наше все. Ті самі норвежці активно роблять батареї малого радіусу, поєднуючи Humvee, IRIS-T і компоненти NASAMS 3.

Фото: kongsberg.com NASAMS Робота

Як бачимо, саме ЄС бере на себе основний тягар постачання й переозброєння українського ППО. РЛС виробництва Німеччини й Норвегії, ракети, різні машини зв'язку й командні пункти — усе це європейська промисловість.

Щодо захисту від балістики, то її поки що немає достатньо. Навіть без передачі чверті вогневих юнітів Україні Німеччина могла б прикрити лише столицю і стратегічно важливі промислові центри: заводи, греблі, електростанції. Адже кожна батарея захищає радіус 25–30 км.

Пам'ятають німці й український досвід: величезного запасу ракет до С-300, понад 5,5 тисячі одиниць, вистачило на 14 місяців великої війни.

І те, що Німеччина здатна виробляти три десятки батарей для «Небесного щита» і при цьому посилювати ППО України — величезний плюс для нас. Бо воювати під ударами крилатих ракет і сотень дронів на всю глибину чи мати змогу збивати їх — це дві різні війни.