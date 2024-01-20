Німецький оборонний концерн Rheinmetall підготував до серійного виробництва нову версію системи ППО Skyranger 30, яка успішно пройшла випробування, пише АрміяInform.

Відомо, що у 2023 році система нової версії A1 Skyranger 30 пройшла успішні випробування та бойову стрільбу на полігоні групи компаній Оксенбоден у Швейцарії. Випробування дозволили оцінити продуктивність системи як у стаціонарному, так і в мобільному режимах, що стало значним кроком у її розвитку, повідомляє АрміяInform.

Система ППО Skyranger 30 A1 є випробувальним стендом зі стратегічною метою — полегшити систему Skyranger 30 A3, яка очікується у 2024 році. Адаптована конструкція A1 сприяє ефективному тестуванню та оптимізації, дозволяючи використовувати різні варіанти замовника з різними радарами та ефекторами.

Зенітна ракетно-гарматна система Skyranger 30 складається з високошвидкісної 30-мм зенітної гармати, двох зенітних ракет та системи управління вогнем. Бойовий модуль може встановлюватися на колісні броньовані машини або гусеничне шасі.

Для збиття повітряних об’єктів автоматична гармата Oerlikon KCE-ABM використовує боєприпаси з програмованим повітряним підривом, що створюють хмару із вольфрамових уламків яка має уражати ціль.

Відомо, що Угорщина уклала з Rheinmetall контракт на розробку башти Skyranger 30 для встановлення на шасі бойової машини піхоти Lynx. Данія і Німеччина, також планують закупити Skyranger 30, яка в обох випадках буде встановлена на різні колісні броньовані машини.

4 січня уряд Німеччини оновив список поставленої Україні військової допомоги. Серед оновленого переліку допомоги вказані 9 ЗРК IRIS-T та 1 новенька ППО SKYNEX з боєприпасами.