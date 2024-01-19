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Голови урядів Німеччини та Великобританії обговорили підтримку України

Сторони погодились, що Україна має й надалі отримувати суттєву та постійну підтримку.

Голови урядів Німеччини та Великобританії обговорили підтримку України
Олаф Шольц та Ріші Сунак
Фото: EPA/UPG

Голова уряду Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову зі своїм британським колегою Ріші Сунаком.

Про це повідомив речник уряду Німеччини, Штеффен Гебештрайт, пише Укрінформ.

Співрозмовники обговорили ситуацію в Україні та “погодилися, що Україна має й надалі отримувати суттєву та постійну підтримку в боротьбі з російською агресорською війною”.

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Також у німецькому уряді повідомили, що Шольц 22 січня відвідає Францію, де зустрінеться з її президентом Емманюелем Макроном. Там Шольц та Макрон зможуть узгодити плани підтримки України.

Крім того, під час цього візиту сторони обговорять підготовку спеціального засідання Європейської ради 1 лютого в Брюсселі та ситуацію на Близькому Сході.

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