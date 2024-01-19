Голови урядів Німеччини та Великобританії обговорили підтримку України

Голова уряду Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову зі своїм британським колегою Ріші Сунаком.

Про це повідомив речник уряду Німеччини, Штеффен Гебештрайт, пише Укрінформ.

Співрозмовники обговорили ситуацію в Україні та “погодилися, що Україна має й надалі отримувати суттєву та постійну підтримку в боротьбі з російською агресорською війною”.

Також у німецькому уряді повідомили, що Шольц 22 січня відвідає Францію, де зустрінеться з її президентом Емманюелем Макроном. Там Шольц та Макрон зможуть узгодити плани підтримки України.

Крім того, під час цього візиту сторони обговорять підготовку спеціального засідання Європейської ради 1 лютого в Брюсселі та ситуацію на Близькому Сході.