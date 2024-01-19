Єврокомісія схвалила схему допомоги Польщі на 230 млн євро для підтримки виробників кукурудзи

Європейська комісія схвалила польську схему підтримки сектору виробництва кукурудзи “у контексті війни Росії проти України”. Йдеться про суму близько 230 млн євро (1 млрд злотих).

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Зазначається, що допомога складатиметься з обмежених обсягів допомоги у формі прямих грантів. Допомогу зможуть отримати виробники кукурудзи, які ризикують втратити фінансову ліквідність через труднощі на сільськогосподарському ринку, спровоковані війною Росії проти України.

Допомога не перевищуватиме 280 тис. євро на бенефіціара. Її буде надано не пізніше 30 червня 2024 року.

Єврокомісія вважає, що схема є необхідною, прийнятною та пропорційною для усунення серйозних порушень в економіці держави-члена.

На 24 січня у Польщі заплановано великий протест фермерів через, зокрема, наплив сільгосппродукції з України.

У Міністерстві сільського господарства та розвитку села Польщі заявили, що польсько-український кордон не відкриють для українських товарів. Заборона на експорт буде безстроковою.