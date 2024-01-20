США та Ізраїль хочуть створити державу для палестинців, — Reuters

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен та інші офіційні особи США заявили, що тривалий мир неможливий без створення держави для палестинців.

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, під час якої обговорювалися можливі рішення для створення незалежної Палестинської держави, пише Reuters.

Під час спілкування з пресою Байден сказав, що Нетаньягу не проти всіх рішень про створення двох держав, і існує низка можливих варіантів, зазначивши, що деякі члени ООН не мають збройних сил.

У свою чергу Нетаньягу заперечив створення палестинської держави, коментуючи це так: "Ізраїль повинен мати контроль безпеки над усією територією на захід від річки Йордан. Це необхідна умова".

Журналісти запитали Байдена, чи змінить він умови надання допомоги Ізраїлю після того, як прем'єр Ізраїлю заявив, що не підтримує створення двох держав.

"Я думаю, ми зможемо щось придумати... Я думаю, є способи, якими це могло б спрацювати", — сказав президент США.

У Білому домі зазначили, що Байден і Нетаньягу обговорили поточні зусилля щодо звільнення всіх заручників, утримуваних ХАМАСом.

"Президент також обговорив своє бачення міцнішого миру та безпеки для Ізраїлю, повністю інтегрованого в регіон, та рішення про дві держави з гарантованою безпекою Ізраїлю", — зазначили у Білому домі.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що мир неможливий без створення палестинської держави.