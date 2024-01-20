Минулого року Росія транспортувала до Китаю рекордні обсяги нафти, — Reuters

Росія випередила Саудівську Аравію та стала найбільшим постачальником сирої нафти в Китай у 2023 році.

Китай, який є найбільшим у світі імпортером нафти, проігнорував західні санкції, закупивши величезні обсяги російських вантажів зі знижкою. Таким чином Росія випередила Саудівську Аравію та стала найбільшим постачальником сирої нафти в Китай у 2023 році, — повідомляє Reuters.

Минулого року Росія поставила в Китай рекордні 107,02 мільйона метричних тонн сирої нафти, що еквівалентно дорівнює 2,14 мільйона барелів на день. Такі цифри оприлюднила китайська митниця, що значно більше, ніж інші великі експортери нафти, такі як Саудівська Аравія та Ірак.

Імпорт із Саудівської Аравії, раніше найбільшого постачальника Китаю, впав на 1,8% до 85,96 млн тонн, оскільки близькосхідний нафтовий гігант втратив частку ринку через дешевшу російську нафту.

Російська сира нафта, яку уникали багато міжнародних покупців після санкцій Заходу через вторгнення Кремля в Україну в 2022 році, торгувалась зі значними знижками до міжнародних контрольних показників протягом більшої частини минулого року на тлі обмеження цін, встановленого Заходом.

Зростання попиту на вантажі зі знижкою з боку китайських та індійських нафтопереробних заводів підвищило ціну на російську нафту ESPO до 2023 року, перевищивши встановлений G7 ціновий ліміт у 60 доларів за барель, запроваджений у грудні 2022 року, на тлі збільшення кількості альтернативних варіантів транспортування та страхування для обходу санкцій.

За даними торгових джерел, поставки нафти ESPO в грудні минулого року оцінювалися зі знижкою приблизно від 50 до 20% за барель відносно еталонного сорту ICE Brent.

Водночас, Саудівська Аравія з липня підвищила ціни на свою нафту марки Arab Light, що змусило деяких нафтопереробників шукати дешевші вантажі.

Щоб підтримати ціни, Саудівська Аравія і Росія, два з трьох найбільших світових виробників нафти, оголосили про скорочення видобутку і експорту минулого року.

Для закупівель російської нафти Китай використовує трейдерів-посередників для транспортування і страхуваннянафти, щоб уникнути порушення західних санкцій.

Покупці також використовують води біля берегів Малайзії як “перевалочний пункт” для санкційних вантажів з Ірану та Венесуели. Минулого року імпорт, позначений як такий, що походить з Малайзії, зріс на 53,7%.

Поставки до Китаю з США минулого року зросли на 81,1%, попри геополітичну напруженість між Пекіном і Вашингтоном, оскільки видобуток нафти в Штатах збільшився. Загальний імпорт нафти в Китай у 2023 році зріс до рекордних 563,99 млн метричних тонн, що еквівалентно 11,28 млн барелів на добу.