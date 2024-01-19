ЄС обговорює створення нового фонду для військової підтримки України

Він має бути альтернативою нинішньому Європейському фонду миру.

У Євросоюзі тривають дискусії щодо планів створити новий фонд для військової підтримки України, який деякі країни ЄС хочуть використати як спосіб оновлення Європейського фонду миру (EPF), передає Bloomberg.

Наразі у межах EPF держави-члени отримують компенсацію за зброю, яку вони надсилають Україні. Розмір фонду кілька разів розширювали, але рішення щодо виділення і витрачання коштів вимагають одностайної підтримки з боку держав-членів. Такий підхід дозволив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану відкласти чи накласти вето на допомогу Україні.

Європейська служба зовнішніх справ запропонувала виділити фонду річний бюджет у розмірі близько 5 мільярдів євро, але це не призвело до консенсусу серед держав-членів блоку. Наразі є інформація, що єврочиновники скоро представлять державам-членам новий документ із варіантами.

Представники декількох країн-членів ЄС, зокрема, Німеччина, припустили на зустрічі цього тижня, що EPF у його нинішньому вигляді стає менш ефективним, оскільки все більше постачання зброї здійснюватиметься за рахунок зброї, яку закуповують, а не з існуючих запасів.

Інші держави-члени воліли б, щоб новий фонд допомоги був вбудований в EPFще інші хочуть продовжувати використовувати нинішній механізм.

Раніше Берлін закликав держави-члени ЄС бути прозорішими щодо підтримки, яку вони надають Україні, на тлі побоювань, що деякі країни роблять це недостатньо.

Міністри оборони ЄС обговорюватимуть військову підтримку України цього місяця. Їхні пропозиції можуть увійти до порядку денного саміту лідерів блоку, який відбудеться 1 лютого.