Хусити втретє за три дні напали на комерційне судно у Червоному морі

Хусити запустили дві протикорабельні балістичні ракети по танкеру, що йде під прапором Маршаллових островів.

Хусити здійснили третій напад на комерційне судно у Червоному морі за три дні.

"18 січня приблизно о 21:00 підтримувані Іраном терористи-хусити запустили дві протикорабельні балістичні ракети по танкеру Chem Ranger, що плаває під прапором Маршаллових островів, який належить США та управляється Грецією", – повідомило у соцмережі Х(Twitter) Центральне командування Збройних сил США.

Повідомлень про травми і пошкодження корабля не надходило. Корабель продовжив шлях.

Third Houthi Terrorists Attack on Commercial Shipping Vessel in Three Days



On Jan. 18 at approximately 9 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists launched two anti-ship ballistic missiles at M/V Chem Ranger, a Marshall Island-flagged, U.S.-Owned, Greek-operated tanker… pic.twitter.com/moBkH0Al5B — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 19, 2024

Як повідомили у США, "екіпаж спостерігав, як ракети потрапили у воду біля корабля".