Хусити втретє за три дні напали на комерційне судно у Червоному морі

Хусити здійснили третій напад на комерційне судно у Червоному морі за три дні.
"18 січня приблизно о 21:00 підтримувані Іраном терористи-хусити запустили дві протикорабельні балістичні ракети по танкеру Chem Ranger, що плаває під прапором Маршаллових островів, який належить США та управляється Грецією", – повідомило у соцмережі Х(Twitter) Центральне командування Збройних сил США.
Повідомлень про травми і пошкодження корабля не надходило. Корабель продовжив шлях.
Third Houthi Terrorists Attack on Commercial Shipping Vessel in Three Days— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 19, 2024
On Jan. 18 at approximately 9 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists launched two anti-ship ballistic missiles at M/V Chem Ranger, a Marshall Island-flagged, U.S.-Owned, Greek-operated tanker… pic.twitter.com/moBkH0Al5B
Як повідомили у США, "екіпаж спостерігав, як ракети потрапили у воду біля корабля".
- У грудні єменські хусити вразили снарядом німецьке вантажне судно, яке йшло під прапором Ліберії. Екіпаж не постраждав. Раніше єменські хусити вдарили ракетою по норвезькому танкеру у Червоному морі. Есмінець ВМС США надав постраждалому кораблю допомогу. Атака хуситів спричинила пожежу на танкері, але жертв немає.
- У п'ятницю, 12 січня, США та союзники завдали понад 60 ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на торгові судна у Червоному морі.
- 14 січня хусити заявили про нові удари США та Великобританії по Ємену. Союзники нібито вдарили по горі Джадаа в районі Аль-Лахая.