Італія конфіскувала розкішний курорт, який колись належав російському танцюристу
Італія конфіскувала розкішний курорт, який колись належав російському танцюристу
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Обґрунтована вартість проїзду в метро Києва – не менше 30 грн, але до кінця війни тариф не підвищать, – Брагінський
Обґрунтована вартість проїзду в метро Києва – не менше 30 грн, але до кінця війни тариф не підвищать, – Брагінський
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Дрони ГУР уразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі, – джерела УП
Дрони ГУР уразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі, – джерела УП
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
ГоловнаСвіт

Хусити втретє за три дні напали на комерційне судно у Червоному морі

Хусити запустили дві протикорабельні балістичні ракети по танкеру, що йде під прапором Маршаллових островів.

Хусити втретє за три дні напали на комерційне судно у Червоному морі
Фото: EPA/UPG

Хусити здійснили третій напад на комерційне судно у Червоному морі за три дні.

"18 січня приблизно о 21:00 підтримувані Іраном терористи-хусити запустили дві протикорабельні балістичні ракети по танкеру Chem Ranger, що плаває під прапором Маршаллових островів, який належить США та управляється Грецією", – повідомило у соцмережі Х(Twitter) Центральне командування Збройних сил США.

Повідомлень про травми і пошкодження корабля не надходило. Корабель продовжив шлях.

Як повідомили у США, "екіпаж спостерігав, як ракети потрапили у воду біля корабля". 

  • У грудні єменські хусити вразили снарядом німецьке вантажне судно, яке йшло під прапором Ліберії. Екіпаж не постраждав. Раніше єменські хусити вдарили ракетою по норвезькому танкеру у Червоному морі. Есмінець ВМС США надав постраждалому кораблю допомогу. Атака хуситів спричинила пожежу на танкері, але жертв немає.
  • У п'ятницю, 12 січня, США та союзники завдали понад 60 ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на торгові судна у Червоному морі.
  • 14 січня хусити заявили про нові удари США та Великобританії по Ємену. Союзники нібито вдарили по горі Джадаа в районі Аль-Лахая.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies