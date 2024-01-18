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США продовжать удари по хуситах

Американські та британські бомбардування ще не зупинили атаки бойовиків на судна в Червоному морі.

США продовжать удари по хуситах
Авіаудар по об'єктах хуситів в Ємені.
Фото: aljazeera.com

Президент США Джо Байден заявив, що військові удари США по підтримуваних Іраном єменським хуситах продовжаться.

Про це повідомляє AP.

Крім того Байден визнав, що американські та британські бомбардування ще не зупинили атаки бойовиків на судна в Червоному морі, які загрожують глобальному судноплавству.

Зазначається, що США також рішуче попередили Іран припинити надавати зброю хуситам.

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США та їх союзники сформували операцію “Охоронець процвітання” для захисту суден, і зараз військові кораблі Сполучених Штатів, Франції та Великобританії патрулюють цей район.

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі в свою чергу наголосив, що удари по хуситах триватимуть стільки, скільки потрібно.

  • США завдали нових ударів по єменських хуситах протягом минулої ночі.

  • Американські військові завдавали удару по протикорабельних балістичних ракетах хуситів у Ємені кілька днів тому.

  • Раніше США заявили, що вдарили з есмінця керованими ракетами USS Carney, щоб знищити радіолокаційну ділянку, яка була постійною загрозою для морського руху у Червоному морі. 

  • Після цього президент США Джо Байден заявив, що Америка передала Ірану "приватне повідомлення" щодо хуситів у Ємені.

  • У п'ятницю, 12 січня, США та союзники завдали понад 60 ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на торгові судна у Червоному морі.

  • Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль. 

  • Кілька днів тому США і Велика Британія відбили атаку хуситів у Червоному морі. Бойовики вчинили напад на кораблі з використанням ударних БпЛА і ракет. Центральне командування збройних сил США (Centcom) заявило, що "комплексна атака", здійснена хуситами, включала безпілотники з бомбами, протикорабельні крилаті ракети та одну протикорабельну балістичну ракету.

  • ЄС хоче відправити військові кораблі до Червоного моря для боротьби з нападами єменських хуситів. Мова йде про щонайменше три есмінці або фрегати.

  • У грудні єменські хусити вразили снарядом німецьке вантажне судно, яке йшло під прапором Ліберії. Екіпаж не постраждав. Раніше єменські хусити вдарили ракетою по норвезькому танкеру у Червоному морі. Есмінець ВМС США надав постраждалому кораблю допомогу. Атака хуситів спричинила пожежу на танкері, але жертв немає.

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