США продовжать удари по хуситах

Американські та британські бомбардування ще не зупинили атаки бойовиків на судна в Червоному морі.

Президент США Джо Байден заявив, що військові удари США по підтримуваних Іраном єменським хуситах продовжаться.

Про це повідомляє AP.

Крім того Байден визнав, що американські та британські бомбардування ще не зупинили атаки бойовиків на судна в Червоному морі, які загрожують глобальному судноплавству.

Зазначається, що США також рішуче попередили Іран припинити надавати зброю хуситам.

США та їх союзники сформували операцію “Охоронець процвітання” для захисту суден, і зараз військові кораблі Сполучених Штатів, Франції та Великобританії патрулюють цей район.

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі в свою чергу наголосив, що удари по хуситах триватимуть стільки, скільки потрібно.