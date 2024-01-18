WSJ: Байден погодився посилити імміграційну політику, щоб забезпечити допомогу Україні

Також цей крок президента США нівелює критику його опонентів перед виборами.

Президент США Джо Байден висловив згоду піти на поступки у питанні міграційної реформи, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на The Wall Street Journal.

Це дозволить розблокувати допомогу Україні й нівелювати критику республіканців перед виборами у США.

"Готовність Байдена вести переговори з республіканцями демонструє те, чого багато ліберальних демократів давно боялися, що він готовий переміститися вправо, щоб укласти угоду з питань імміграції", - зазначило американське видання.

Президент США, маючи за плечима 50-річну політичну кар'єру здебільшого зосереджувався на зовнішній політиці і рідко працював над міграційними проблемами. В останніх випадках Байден віддавав перевагу поміркованій позиції. Нині питання міграції перемістилося у площину виборів.

Адміністрація американського президента три роки намагалася владнати ситуацію зі сплеском мігрантів на південному кордоні. Тож республіканці використали цю проблему, аби виступити проти переобрання Байдена.

Білий дім цю вразливість розуміє. Тому двопартійна угода дозволи нівелювати атаки республіканців.

Що відомо про міграційне питання США і його вплив на допомогу Україні