WSJ: Байден погодився посилити імміграційну політику, щоб забезпечити допомогу Україні

Президент США Джо Байден висловив згоду піти на поступки у питанні міграційної реформи, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на The Wall Street Journal.
Це дозволить розблокувати допомогу Україні й нівелювати критику республіканців перед виборами у США.
"Готовність Байдена вести переговори з республіканцями демонструє те, чого багато ліберальних демократів давно боялися, що він готовий переміститися вправо, щоб укласти угоду з питань імміграції", - зазначило американське видання.
Президент США, маючи за плечима 50-річну політичну кар'єру здебільшого зосереджувався на зовнішній політиці і рідко працював над міграційними проблемами. В останніх випадках Байден віддавав перевагу поміркованій позиції. Нині питання міграції перемістилося у площину виборів.
Адміністрація американського президента три роки намагалася владнати ситуацію зі сплеском мігрантів на південному кордоні. Тож республіканці використали цю проблему, аби виступити проти переобрання Байдена.
Білий дім цю вразливість розуміє. Тому двопартійна угода дозволи нівелювати атаки республіканців.
Що відомо про міграційне питання США і його вплив на допомогу Україні
- Днями Джо Байден запросив лідерів Конгресу до Білого дому, щоб обговорити допомогу Україні й безпеку кордонів. Серед запрошених були спікер Палати представників Майк Джонсон, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс.
- Після зустрічі в Білому домі лідери Конгресу заявили, що вони “обережно оптимістичні” щодо досягнення угоди про посилення безпеки кордону, яка розблокує фінансування для України.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що за оптимістичним сценарієм рішення про американську допомогу Україні приймуть до кінця січня.
- Білий дім раніше вважав, що досягнув прогресу в переговорах із республіканцями щодо посилення заходів проти міграції на південному кордоні.
- Минулого місяця з'явилася інформація, що Сенат США не голосуватиме за пакет заходів щодо надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордонів Сполучених Штатів до початку наступного року. Переговорники від Демократичної та Республіканської партії водночас продовжують свою роботу.
- Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі уже заявляв, що президент Джо Байден готовий йти на компроміс із республіканцями для ухвалення додаткової допомоги Україні у питаннях міграційної політики і безпеки кордону.
- Сенат погодився відкласти відпустку заради переговорів про виділення нової допомоги Україні та залагодженні розбіжностей щодо кордону. Республіканці вимагають жорстких міграційних заходів, на які не хочуть йти демократи. Оскільки гроші для України та Ізраїлю закладені в один законопроєкт із кордоном, то без консенсусу щодо внутрішнього питання грошей для Києва і Тель-Авіва не буде. Але спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився продовжити роботу Конгресу перед святами.