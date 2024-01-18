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Фільм "20 днів у Маріуполі" відібрали до двох номінацій премії BAFTA

Церемонія нагородження переможців відбудеться 18 лютого.

Фільм "20 днів у Маріуполі" відібрали до двох номінацій премії BAFTA
«20 днів у Маріуполі».
Фото: the-village.com.ua

Стрічку "20 днів у Маріуполі" лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова відібрали до двох номінацій премії BAFTA, передає "Суспільне".

Номінантів премії від Британської академії кіно і телевізійних мистецтв оголосили 18 січня.

Фільм Чернова потрапив до двох номінацій - "Документальний фільм" і "Стрічка іноземною мовою".

З українською стрічкою у категорії "Документальний фільм" змагатимуть також "Американська симфонія" (Netflix, США), "За межами утопії" (США), "Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса" (США), Wham! (Великобританія).

У категорії "Стрічка іноземною мовою" крім української стрічки увійшли "Анатомія падіння" (Франція), "Минулі життя" (США), "Снігове суспільство" (Іспанія), "Зона інтересів" (США, Великобританія, Польща).

Церемонія нагородження відбудеться 18 лютого і пройде у Королівському фестивальному залі Лондона. Ведучим заходу уперше стане зірка серіалу "Доктор Хто" Девід Теннант. 

Що відомо про український фільм "20 днів у Маріуполі" 

  • Стрічка зображує облогу міста протягом 20 днів після нападу російських військ уранці 24 лютого 2022 року. Її створили члени команди Associated Press, які стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Вони продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.
  • «20 днів у Маріуполі» — режисерський дебют воєнного кореспондента (з досвідом у Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа, Афганістані), фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. 
  • Також у створенні картини були залучені фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. За роботу в обложеному Маріуполі вони отримали Пулітцерівську премію, яка вважається найпрестижнішою в галузі журналістики.
  • Фільм також потрапив до двох шортлістів премії "Оскар". Оголошення фінальних номінантів відбудеться 23 січня.
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