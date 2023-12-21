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Українська стрічка “20 днів у Маріуполі” потрапила до двох шортлістів премії "Оскар"

Оголошення фінальних номінантів відбудеться 23 січня 2024 року.

Українська стрічка “20 днів у Маріуполі” потрапила до двох шортлістів премії "Оскар"

Український фільм "20 днів в Маріуполі" Мстислава Чернова потрапив до шортлістів обох номінацій, до яких подавався. 

Про це йдеться у повідомленні оргкомітету премії "Оскар".

Фільм потрапив до шортлістів у номінаціях: найкращий документальний повнометражний фільм і найкращий міжнародний повний метр.

Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко.

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У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення Росії, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.

Крім того, в шортліст у номінації найкращий документальний повнометражний фільм потрапила стрічка Мачека Гамели In the Rearview, присвячена Україні.

Оголошення фінальних номінантів відбудеться 23 січня 2024 року.

  • В національному відборі брали участь п’ять фільмів: “20 днів у Маріуполі” Мстислава Чернова, “Залізні метелики” Романа Любого, “Памфір” Дмитра Сухолиткого-Собчука, “Терикони” Тараса Томенка та “ШТТЛ” Адрієна Уолтера.
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