Українська стрічка “20 днів у Маріуполі” потрапила до двох шортлістів премії "Оскар"

Український фільм "20 днів в Маріуполі" Мстислава Чернова потрапив до шортлістів обох номінацій, до яких подавався.
Про це йдеться у повідомленні оргкомітету премії "Оскар".
Фільм потрапив до шортлістів у номінаціях: найкращий документальний повнометражний фільм і найкращий міжнародний повний метр.
Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко.
У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення Росії, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.
Крім того, в шортліст у номінації найкращий документальний повнометражний фільм потрапила стрічка Мачека Гамели In the Rearview, присвячена Україні.
Оголошення фінальних номінантів відбудеться 23 січня 2024 року.
- В національному відборі брали участь п’ять фільмів: “20 днів у Маріуполі” Мстислава Чернова, “Залізні метелики” Романа Любого, “Памфір” Дмитра Сухолиткого-Собчука, “Терикони” Тараса Томенка та “ШТТЛ” Адрієна Уолтера.