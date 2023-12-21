Українська стрічка “20 днів у Маріуполі” потрапила до двох шортлістів премії "Оскар"

Український фільм "20 днів в Маріуполі" Мстислава Чернова потрапив до шортлістів обох номінацій, до яких подавався.

Про це йдеться у повідомленні оргкомітету премії "Оскар".

Фільм потрапив до шортлістів у номінаціях: найкращий документальний повнометражний фільм і найкращий міжнародний повний метр.

Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко.

У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення Росії, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.

Крім того, в шортліст у номінації найкращий документальний повнометражний фільм потрапила стрічка Мачека Гамели In the Rearview, присвячена Україні.

Оголошення фінальних номінантів відбудеться 23 січня 2024 року.