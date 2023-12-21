Європейський фонд солідарності профінансує 18 українських фільмів

Європейський фонд солідарності для українських фільмів (ESFUF) оголосив результати другого конкурсу відбору українських проєктів для фінансової підтримки.

З 86 заявок журі обрало 18 проєктів, які отримають підтримку в розробці та фіналізації. Загальний бюджет підтримки становить 761 020 євро. З підтриманих фільмів 10 - документальних, 8 – художніх; 11 з підтриманих проєктів очолюють жінки.

Підтримку на розвиток отримають наступні стрічки:

Антонівка

Pежисер: Катерина Горностай

Жанр: художній

Українська продакшн-компанія: ТОВ МУН МЕН

Литовська продакшн-компанія: Just a moment

Сума підтримки: 43 800 €

Нульовий рівень

Pежисер: Жанни Озірна

Жанр : художній

Українська компанія-виробник: ТОВ ТОУ

Французька компанія-виробник: Good Fortune Films

Сума підтримки: 43 800 €

Вшиті субтитри

Pежисер: Новрух Хікмет

Жанр : художній

Українська компанія-виробник: ТОВ Сучасне українське кіно

Німецька виробнича компанія: Plotlessfilm

Сума підтримки: 37 500 €

Червона зона

Pежисер: Ірини Цілик

Жанр: документальний

Українська продакшн-компанія: ТОВ МУН МЕН

Люксембурзька компанія-виробник: a_BAHN

Сума підтримки: 43 800 €

Ретенція

Pежисер: Дмитро Сухолиткий-Собчук

Жанр : художній

Українська продакшн-компанія: Mellivora Productions

Французька виробнича компанія: Paradise City Films

Сума підтримки: 43 800 €

Гра в сліпоту

Pежисер: Руслан Батицький

Жанр : художній

Українська компанія-виробник: ТОВ 2 Brave Productions

Німецька виробнича компанія: CALA Film Central GmbH & Co. KG

Сума підтримки: 43 800 €

Дні, що хочеться забути

Pежисери: Єлізавета Сміт, Аліна Горлова, Семен Мозговий, Максим Наконечний

Жанр: документальний

Українська продакшн-компанія: ТОВ Табор

Французька продакшн-компанія: Les Valseurs Bordeaux

Сума підтримки: 15 000 €

Під жовтим небом

Pежисер: Марина Назаренко

Жанр: документальний

Українська продакшн-компанія: Cinema Sound Production

Естонська продакшн-компанія: Undi Teod Oü

Сума підтримки: 25 000 €

Вона

Pежисери: Ксенія Кравцова, Дар’я Онищенко

Жанр: документальний

Українська продакшн-компанія: Arts & Rights та ДІМ Film House

Німецька продакшн-компанія: Flare Films GmbH

Сума підтримки: 23 600 €

Війна в Чорнобилі

Pежисер: Олексія Радинського

Жанр: документальний

Українська компанія-виробник: ТОВ Група Кінотрон

Литовська компанія-виробник: Студія Кінема

Сума підтримки: 25 000 €

Буде надано підтримку на завершення роботи над фільмами:

Свято хризантем

Pежисер: Семен Мозговий

Жанр : художній

Українська продакшн-компанія: Мейнстрім Пікчерз

Нідерландська продакшн-компанія: Windmill Film BV

Сума підтримки: 75 000 €

Летіли хмари з великою швидкістю

Pежисер: Роман Островський

Жанр: документальний

Українська продакшн-компанія: ФОП Ірина Кипоренко

Європейська компанія-виробник: tbc

Сума підтримки: 39 000 €

Татова колискова

Pежисер: Леся Дяк

Жанр: документальний

Українська продакшн-компанія: ТОВ ДрамаФрі

Хорватська продакшн-компанія: Petnaesta Umjetnost

Сума підтримки: 50 000 €

Displaced

Pежисер: Ольга Журба

Жанр: документальний

Українська продакшн-компанія: ТОВ МУН МЕН

Данська продакшн-компанія: Final Cut For Real

Сума підтримки: 15 000 €

Фрагменти льоду

Pежисер: Марія Стоянова

Жанр: документальний

Українські продакшн-компанії: ТОВ Табор та Mental Drive Studio

Норвезька продакшн-компанія: Indie Films AS

Сума підтримки: 59 000 €

Реал

Pежисер: Олег Сенцов

Жанр: документальний

Українська компанія-виробник: ТОВ АТ Філмз

Хорватська виробнича компанія: Propeler Films D.o.o.

Сума підтримки: 28 160 €

Ти – космос

Pежисер: Павло Остріков

Жанр : художній

Українська компанія-виробник: ТОВ Форфілмс

Бельгійська виробнича компанія: Stenola Productions

Сума підтримки: 74 760 €

В повітрі

Pежисер: Оксана Сигарева

Жанр: документальний

Українська продакшн-компанія: ФОП Оксана Сигарева

Литовська виробнича компанія: Baltic Productions

Сума підтримки: 75 000 €

Членами журі були:

Маріанна Слот, продюсерка, Франція, голова журі

Сімона Бауманн, продюсерка, Німеччина

Даріуш Яблонський, режисер і продюсер, Польща

Тімон Кулмасіс, режисер, Греція

Ільмар Рааґі Лехекюльґ, режисер, Естонія

Інеке Смітс, режисерка, Нідерланди

Аудрюс Стоніс, режисер, Литва

Нагадаємо, Європейський фонд солідарності для українських фільмів (ESFUF) був заснований у лютому 2023 року в Берліні для підтримки українських кінематографістів. Спільна ініціатива підтримується Асоціацією керівників європейських кіноагенцій (EFAD), 15 його членами та міністерствами культури 16 країн ЄС.