Європейський фонд солідарності профінансує 18 українських фільмів

Європейський фонд солідарності для українських фільмів (ESFUF) оголосив результати другого конкурсу відбору українських проєктів для фінансової підтримки.
З 86 заявок журі обрало 18 проєктів, які отримають підтримку в розробці та фіналізації. Загальний бюджет підтримки становить 761 020 євро. З підтриманих фільмів 10 - документальних, 8 – художніх; 11 з підтриманих проєктів очолюють жінки.
Підтримку на розвиток отримають наступні стрічки:
- Антонівка
Pежисер: Катерина Горностай
Жанр: художній
Українська продакшн-компанія: ТОВ МУН МЕН
Литовська продакшн-компанія: Just a moment
Сума підтримки: 43 800 €
- Нульовий рівень
Pежисер: Жанни Озірна
Жанр : художній
Українська компанія-виробник: ТОВ ТОУ
Французька компанія-виробник: Good Fortune Films
Сума підтримки: 43 800 €
- Вшиті субтитри
Pежисер: Новрух Хікмет
Жанр : художній
Українська компанія-виробник: ТОВ Сучасне українське кіно
Німецька виробнича компанія: Plotlessfilm
Сума підтримки: 37 500 €
- Червона зона
Pежисер: Ірини Цілик
Жанр: документальний
Українська продакшн-компанія: ТОВ МУН МЕН
Люксембурзька компанія-виробник: a_BAHN
Сума підтримки: 43 800 €
- Ретенція
Pежисер: Дмитро Сухолиткий-Собчук
Жанр : художній
Українська продакшн-компанія: Mellivora Productions
Французька виробнича компанія: Paradise City Films
Сума підтримки: 43 800 €
- Гра в сліпоту
Pежисер: Руслан Батицький
Жанр : художній
Українська компанія-виробник: ТОВ 2 Brave Productions
Німецька виробнича компанія: CALA Film Central GmbH & Co. KG
Сума підтримки: 43 800 €
- Дні, що хочеться забути
Pежисери: Єлізавета Сміт, Аліна Горлова, Семен Мозговий, Максим Наконечний
Жанр: документальний
Українська продакшн-компанія: ТОВ Табор
Французька продакшн-компанія: Les Valseurs Bordeaux
Сума підтримки: 15 000 €
- Під жовтим небом
Pежисер: Марина Назаренко
Жанр: документальний
Українська продакшн-компанія: Cinema Sound Production
Естонська продакшн-компанія: Undi Teod Oü
Сума підтримки: 25 000 €
- Вона
Pежисери: Ксенія Кравцова, Дар’я Онищенко
Жанр: документальний
Українська продакшн-компанія: Arts & Rights та ДІМ Film House
Німецька продакшн-компанія: Flare Films GmbH
Сума підтримки: 23 600 €
- Війна в Чорнобилі
Pежисер: Олексія Радинського
Жанр: документальний
Українська компанія-виробник: ТОВ Група Кінотрон
Литовська компанія-виробник: Студія Кінема
Сума підтримки: 25 000 €
Буде надано підтримку на завершення роботи над фільмами:
- Свято хризантем
Pежисер: Семен Мозговий
Жанр : художній
Українська продакшн-компанія: Мейнстрім Пікчерз
Нідерландська продакшн-компанія: Windmill Film BV
Сума підтримки: 75 000 €
- Летіли хмари з великою швидкістю
Pежисер: Роман Островський
Жанр: документальний
Українська продакшн-компанія: ФОП Ірина Кипоренко
Європейська компанія-виробник: tbc
Сума підтримки: 39 000 €
- Татова колискова
Pежисер: Леся Дяк
Жанр: документальний
Українська продакшн-компанія: ТОВ ДрамаФрі
Хорватська продакшн-компанія: Petnaesta Umjetnost
Сума підтримки: 50 000 €
- Displaced
Pежисер: Ольга Журба
Жанр: документальний
Українська продакшн-компанія: ТОВ МУН МЕН
Данська продакшн-компанія: Final Cut For Real
Сума підтримки: 15 000 €
- Фрагменти льоду
Pежисер: Марія Стоянова
Жанр: документальний
Українські продакшн-компанії: ТОВ Табор та Mental Drive Studio
Норвезька продакшн-компанія: Indie Films AS
Сума підтримки: 59 000 €
- Реал
Pежисер: Олег Сенцов
Жанр: документальний
Українська компанія-виробник: ТОВ АТ Філмз
Хорватська виробнича компанія: Propeler Films D.o.o.
Сума підтримки: 28 160 €
- Ти – космос
Pежисер: Павло Остріков
Жанр : художній
Українська компанія-виробник: ТОВ Форфілмс
Бельгійська виробнича компанія: Stenola Productions
Сума підтримки: 74 760 €
- В повітрі
Pежисер: Оксана Сигарева
Жанр: документальний
Українська продакшн-компанія: ФОП Оксана Сигарева
Литовська виробнича компанія: Baltic Productions
Сума підтримки: 75 000 €
Членами журі були:
- Маріанна Слот, продюсерка, Франція, голова журі
- Сімона Бауманн, продюсерка, Німеччина
- Даріуш Яблонський, режисер і продюсер, Польща
- Тімон Кулмасіс, режисер, Греція
- Ільмар Рааґі Лехекюльґ, режисер, Естонія
- Інеке Смітс, режисерка, Нідерланди
- Аудрюс Стоніс, режисер, Литва
Нагадаємо, Європейський фонд солідарності для українських фільмів (ESFUF) був заснований у лютому 2023 року в Берліні для підтримки українських кінематографістів. Спільна ініціатива підтримується Асоціацією керівників європейських кіноагенцій (EFAD), 15 його членами та міністерствами культури 16 країн ЄС.