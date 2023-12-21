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Європейський фонд солідарності профінансує 18 українських фільмів

Загальний бюджет підтримки становить 760 тис євро.

Європейський фонд солідарності профінансує 18 українських фільмів

Європейський фонд солідарності для українських фільмів (ESFUF) оголосив результати другого конкурсу відбору українських проєктів для фінансової підтримки.

З 86 заявок журі обрало 18 проєктів, які отримають підтримку в розробці та фіналізації. Загальний бюджет підтримки становить 761 020 євро. З підтриманих фільмів 10 - документальних, 8 – художніх; 11 з підтриманих проєктів очолюють жінки. 

Підтримку на розвиток отримають наступні стрічки:

  • Антонівка

Pежисер: Катерина Горностай

Жанр: художній

Українська продакшн-компанія: ТОВ МУН МЕН

Литовська продакшн-компанія: Just a moment

Сума підтримки: 43 800 €

  • Нульовий рівень

Pежисер: Жанни Озірна

Жанр : художній

Українська компанія-виробник: ТОВ ТОУ

Французька компанія-виробник: Good Fortune Films

Сума підтримки: 43 800 €

  • Вшиті субтитри

Pежисер: Новрух Хікмет

Жанр : художній

Українська компанія-виробник: ТОВ Сучасне українське кіно

Німецька виробнича компанія: Plotlessfilm

Сума підтримки: 37 500 €

  • Червона зона

Pежисер: Ірини Цілик

Жанр: документальний

Українська продакшн-компанія: ТОВ МУН МЕН

Люксембурзька компанія-виробник: a_BAHN

Сума підтримки: 43 800 €

  • Ретенція

Pежисер: Дмитро Сухолиткий-Собчук

Жанр : художній

Українська продакшн-компанія: Mellivora Productions

Французька виробнича компанія: Paradise City Films

Сума підтримки: 43 800 €

  • Гра в сліпоту

Pежисер: Руслан Батицький

Жанр : художній

Українська компанія-виробник: ТОВ 2 Brave Productions

Німецька виробнича компанія: CALA Film Central GmbH & Co. KG

Сума підтримки: 43 800 €

  • Дні, що хочеться забути

Pежисери: Єлізавета Сміт, Аліна Горлова, Семен Мозговий, Максим Наконечний

Жанр: документальний

Українська продакшн-компанія: ТОВ Табор

Французька продакшн-компанія: Les Valseurs Bordeaux

Сума підтримки: 15 000 €

  • Під жовтим небом

Pежисер: Марина Назаренко

Жанр: документальний

Українська продакшн-компанія: Cinema Sound Production

Естонська продакшн-компанія: Undi Teod Oü

Сума підтримки: 25 000 €

  • Вона

Pежисери: Ксенія Кравцова, Дар’я Онищенко

Жанр: документальний

Українська продакшн-компанія: Arts & Rights та ДІМ Film House

Німецька продакшн-компанія: Flare Films GmbH

Сума підтримки: 23 600 €

  • Війна в Чорнобилі

Pежисер: Олексія Радинського

Жанр: документальний

Українська компанія-виробник: ТОВ Група Кінотрон

Литовська компанія-виробник: Студія Кінема

Сума підтримки: 25 000 €

Буде надано підтримку на завершення роботи над фільмами:

  • Свято хризантем

Pежисер: Семен Мозговий

Жанр : художній

Українська продакшн-компанія: Мейнстрім Пікчерз

Нідерландська продакшн-компанія: Windmill Film BV

Сума підтримки: 75 000 €

  • Летіли хмари з великою швидкістю

Pежисер: Роман Островський

Жанр: документальний

Українська продакшн-компанія: ФОП Ірина Кипоренко

Європейська компанія-виробник: tbc

Сума підтримки: 39 000 €

  • Татова колискова

Pежисер: Леся Дяк

Жанр: документальний

Українська продакшн-компанія: ТОВ ДрамаФрі

Хорватська продакшн-компанія: Petnaesta Umjetnost

Сума підтримки: 50 000 €

  • Displaced

Pежисер: Ольга Журба

Жанр: документальний

Українська продакшн-компанія: ТОВ МУН МЕН

Данська продакшн-компанія: Final Cut For Real

Сума підтримки: 15 000 €

  • Фрагменти льоду

Pежисер: Марія Стоянова

Жанр: документальний

Українські продакшн-компанії: ТОВ Табор та Mental Drive Studio

Норвезька продакшн-компанія: Indie Films AS

Сума підтримки: 59 000 €

  • Реал

Pежисер: Олег Сенцов

Жанр: документальний

Українська компанія-виробник: ТОВ АТ Філмз

Хорватська виробнича компанія: Propeler Films D.o.o.

Сума підтримки: 28 160 €

  • Ти – космос

Pежисер: Павло Остріков

Жанр : художній

Українська компанія-виробник: ТОВ Форфілмс

Бельгійська виробнича компанія: Stenola Productions

Сума підтримки: 74 760 €

  • В повітрі

Pежисер: Оксана Сигарева

Жанр: документальний

Українська продакшн-компанія: ФОП Оксана Сигарева

Литовська виробнича компанія: Baltic Productions

Сума підтримки: 75 000 €

Членами журі були:

  • Маріанна Слот, продюсерка, Франція, голова журі
  • Сімона Бауманн, продюсерка, Німеччина
  • Даріуш Яблонський, режисер і продюсер, Польща
  • Тімон Кулмасіс, режисер, Греція
  • Ільмар Рааґі Лехекюльґ, режисер, Естонія
  • Інеке Смітс, режисерка, Нідерланди
  • Аудрюс Стоніс, режисер, Литва

Нагадаємо, Європейський фонд солідарності для українських фільмів (ESFUF) був заснований у лютому 2023 року в Берліні для підтримки українських кінематографістів. Спільна ініціатива підтримується Асоціацією керівників європейських кіноагенцій (EFAD), 15 його членами та міністерствами культури 16 країн ЄС.

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