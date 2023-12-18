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Українська капела «Дударик» колядує в Копенгагені на користь ЗСУ

Концерти проходять у церквах міста.

Фото: Alex Benes

На запрошення Українського дому в Данії львівська хорова капела хлопчиків та чоловіків "Дударик" проводить благодійні виступи в Копенгагені. Колектив вже дав два Різдвяні концерти в столичних церквах. Ще один виступ відбудеться сьогодні, 18 грудня, в Копегагенській міській раді. 

"Організація концертів "Дударика" у Копенгагені - це особливий привілей. Наша мета - дати можливість цьому винятковому хору поділитись з данською аудиторією багатством української хорової різдвяної традиції у найскладніший час війни. Це також можливість підтримати благодійну діяльність капели "Дударик", спрямовану на підтримку Збройних Сил України. Ми нагадуємо, що для отримання необхідного озброєння для українських військових сьогодні є мобілізованим усе українське суспільство, адже вже зараз на передовій знаходяться чисельна кількість представників української культури - письменників і поетів, музикантів і музейників, які вже відгукнулися на заклик захищати свободу України і всього світу,” - прокоментувала Наталія Попович, голова Українського дому в Данії.

Капела "Дударик", заснована у 1971 році. Зокрема, хор увійшов в історію, виступивши під українським прапором у США ще напередодні проголошення Декларації про державний суверенітет України.

Фото: Alex Benes

Що відомо про Український дім в Данії:

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