Україна вперше посіла посаду віцеголови Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту

Головою Комітету була обрана Фінляндія, іншими віцеголовами були обрані Ель Сальвадор, Малі та Катар.

У четвер, 14 грудня, у штаб-квартирі ЮНЕСКО відбулося 18-те засідання Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту, у ході якого Україну було вперше обрано на посаду віцеголови цього Комітету.

Головою Комітету була обрана Фінляндія, Доповідачем – Японія, іншими віцеголовами були обрані Ель Сальвадор, Малі та Катар.

У засіданні Комітету взяла участь делегація України на чолі із Постійним представником України при ЮНЕСКО, послом Вадимом Омельченком та за участі представників Міністерства культури та інформаційної політики України.

Комітету була представлена всебічна доповідь Секретаріату ЮНЕСКО щодо дій та допомоги ЮНЕСКО Україні, у тому числі щодо супутникового моніторингу стану культурної спадщини України, здійснених ЮНЕСКО місій в Україну для оцінки збитків, завданих російською агресією, технічної допомоги ЮНЕСКО органам влади України у забезпеченні заходів надзвичайного характеру для захисту культурної спадщини, технічної допомоги у здійсненні інвентаризації об’єктів культурної спадщини, внесених до Списку ЮНЕСКО під посиленим захистом.

У доповіді наведено оцінку (яку здійснило ЮНЕСКО спільно з партнерами) потреб для подолання наслідків, завданих російською агресією, та для відновлення сектору культури, туризму та культурної спадщини України: загальна сума – 364 млн. дол. США (на 10 років), з них потреби (за оцінкою ЮНЕСКО) на короткострокову перспективу складають 54,6 млн. дол. США, на середньострокову перспективу – 127,4 млн. дол. США та на довгострокову перспективу – 182 млн. дол. США.

За результатами розгляду зазначеної доповіді було ухвалено рішення Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту, у якому вчергове висловлюється глибока стурбованість наслідками російського вторгнення для сектору культури України та міститься заклик до держав-учасниць Гаазької Конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту та Другого протоколу 1999 року до неї, а також до Секретаріату ЮНЕСКО, продовжувати надання необхідної допомоги Україні у рамках Другого протоколу 1999 року.

Ухвалено рішення про включення до Списку ЮНЕСКО під посиленим захистом 5 об’єктів культурної спадщини України, а саме:

– Дерев’яні церкви Карпатського регіону. Церква Архангела Михаїла, Ужок, Закарпатська обл.;

– Дерев’яні церкви Карпатського регіону. Дерев’яна церква Св. Юра, Дрогобич, Львівська обл.;

– Будівля Одеського Національного академічного театру опери та балету;

– Будівля Одеської обласної філармонії імені Давида Ойстраха;

– Спасо-Преображенський собор міста Чернігів.

Відповідно до статті 12 Другого протоколу 1999 року об’єкти, внесені до Списку ЮНЕСКО під посиленим захистом, отримують міжнародний імунітет від перетворення їх в об’єкти нападу, що значно посилює міжнародну кримінальну відповідальність за такі злочини.

7 вересня ЮНЕСКО внесло 20 об’єктів культурної спадщини України до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом.