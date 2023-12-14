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Стали відомі імена переможців літературної премії "Книга року BBC 2023"

Церемонію нагородження вперше від початку повномасштабного російського вторгнення провели у живому форматі.

Стали відомі імена переможців літературної премії "Книга року BBC 2023"
Фото: ВВС Україна

BBC Україна оголосила переможців літературної премії Книга року 2023.

Так, книгою року ВВС 2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина" ("Видавництво Старого Лева").

Дитячою Книгою року стала книга Івана Малковича "Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції" ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА").

У номінації есеїстика переміг Ростислав Семків і його "Пригоди української літератури" ("Темпора").

Церемонію нагородження вперше від початку повномасштабного російського вторгнення провели у живому форматі в Києві у книгарні-кавʼярні Readeat.

Цьогоріч журі обирало фіналістів серед 40 видань. 

На переможця кожної номінації очікує премія в розмірі тисячу фунтів (у гривнях). Видавці книг-переможців зможуть використовувати логотип премії "Книга року ВВС" на наступних виданнях.

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