Внаслідок обстрілу Херсона загинув місцевий житель (оновлено)

57-річний чоловік отримав поранення та помер в лікарні.

Окупанти знову завдали ударів по центральній частині Херсона. Внаслідок обстрілу поранення отримав чоловік. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Оновлення. Станом на 18:50 за інформацією Романа Мрочка, чоловік від отриманих поранень загинув. Також поранення отримала жінка 1931 року народження. Її госпіталізували.

"Внаслідок чергового обстрілу центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ поранено одну людину. Чоловік 57 років на момент ворожої атаки перебував на вулиці", – пише Мрочко.

Постраждалого госпіталізували.