На Одещині керівник ГО та військовослужбовець переправляли ухилянтів за кордон

Свої послуги оцінювали у 9000 доларів за "душу".

В Одеській області 11 грудня правоохоронці затримали керівника однієї із громадських організацій, який переправляв ухилянтів за кордон. До справи злочинець також залучив військовослужбовця.

"Маючи зв’язки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, фігуранти обіцяли громадянам вирішити питання непризову до лав ЗСУ шляхом зняття їх із військового обліку за станом здоров’я. Також пропонували їм допомогти з виготовленням документів для безперешкодного виїзду за кордон", – повідомили у Нацполіції.

Свої "послуги" зловмисники оцінювали у 9 000 доларів.

Фото: Національна поліція

За скоєне фігурантам може загрожувати покарання – позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.