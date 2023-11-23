На Тернопільщині поліція затримала банду, яка займалася вивезенням ухилянтів за кордон

За свої послуги злочинці брали 8 тисяч доларів.

На Тернопільщині збройне угрупування займалося вивезенням ухилянтів за кордон. Вартість "зеленого світла" на кордоні становила 8000 доларів США. За попередньою інформацією, послугами "ділків" встигли скористатися щонайменше 20 осіб.

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими обласної поліції заблокували ще одну "схему" незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Організував її 48-річний мешканець столиці.

Відомо, що оранізатор відкрив підприємство, що займалось наданням послуг пасажирських та вантажних перевезень.

"Це давало йому можливість вносити необхідні дані ухилянтів до інформаційної системи для безперешкодного виїзду до країн Європи. Для уникнення викриття зловмисник кожні два тижні здійснював перереєстрацію транспортного засобу для заміни номерних знаків", – розповідають у поліції.

21 листопада у ході проведення спецоперації правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців "КОРД" та роти поліції особливого призначення затримали організатора під час отримання другого траншу – 4000 доларів США. Раніше поліцейські задокументували факт одержання ним ще 4000 американських доларів.

За попередньою інформацією, послугами "схемників" встигли скористатися щонайменше 20 осіб, дані яких зловмисники незаконно внесли до інформаційної системи.

Затриманим повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, двоє жителів Львова використовували підроблені пенсійні з інвалідності, щоб переправляти через кордон ухилянтів.