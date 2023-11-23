У Києві та області енергетиків ДТЕК перевели у посилений режим

У Києві та області впродовж 23-24 листопада очікують погіршення погодних умов. Через це працівників ДТЕК перевели у посилений режим. Також енергетики попереджають про можливі відключення електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"За прогнозами синоптиків до кінця 23-24 листопада очікується мокрий сніг та пориви вітру. Енергетики в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки ймовірних аварій, якщо вони відбудуться. Це може спричинити аварії в мережах", — йдеться у повідомленні.

Також, у енергетичній компанії нагадують, що несприятливі погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів.

"Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередач", — додали у ДТЕК.

У Київській області без електропостачання залишилися близько восьми тисяч домівок через несприятливу погоду.