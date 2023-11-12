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На Київщині без електропостачання залишилися майже вісім тисяч будинків, ДТЕК

Енергетики працюють у посиленому складі.

На Київщині без електропостачання залишилися майже вісім тисяч будинків, ДТЕК

У Київській області без електропостачання залишилися близько восьми тисяч домівок через несприятливу погоду. Енергетики працюють у посиленому складі. Про це повідомили у ДТЕК Київські регіональні електромережі.

"Сьогодні в Київській області продовжує йти дощ з поривами вітру до 20 м/с. Через негоду наразі фіксуються відключення 8 ліній 10 кВ у Бучанському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Білоцерківському районах. Там без світла близько 8 тисяч домівок", – повідомили у компанії.

Компанія закликає громадян не нехтувати правилами безпеки й не наближатися до ліній електропередачі в разі їх обриву. ДТЕК готова до ліквідації аварій, які можуть виникнути впродовж доби.

"Енергетики роблять все можливе, щоб якомога швидше повернути світло в усі домівки українців", – наголосили у ДТЕК.

У неділю через негоду сталося підтоплення деяких районах міста. Підтоплення спостерігалися у Деснянському, Дарницькому та Святошинському районах.

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