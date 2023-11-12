Бюджет-2024: гроші на оборону, марафон і серіали
Бюджет-2024: гроші на оборону, марафон і серіали
Наступного тижня Києву прогнозують перший сніг, водіїв просять підготуватися
Наступного тижня Києву прогнозують перший сніг, водіїв просять підготуватися
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
В Росії горить пороховий завод у Тамбовській області, - соцмережі
В Росії горить пороховий завод у Тамбовській області, - соцмережі
Окупанти намагалися атакувати Київ балістикою, в області пошкоджено будинки (оновлено)
Окупанти намагалися атакувати Київ балістикою, в області пошкоджено будинки (оновлено)
Хвилинка неспокою
Хвилинка неспокою
У Києві та області пролунали вибухи (оновлено)
У Києві та області пролунали вибухи (оновлено)
У частині Києва кілька днів не буде гарячої води та опалення
У частині Києва кілька днів не буде гарячої води та опалення
ГоловнаСуспільствоЖиття

Внаслідок негоди у Києві підтоплені кілька районів міста

У столиці спостерігають значне погіршення погоди.

Внаслідок негоди у Києві підтоплені кілька районів міста
Фото: ДСНС

У неділю в Києві спостерігаються несприятливі погодні умови. Внаслідок негоди підтоплені деякі райони столиці. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Внаслідок ускладнення погодних умов сталося підтоплення деяких районах міста. У Деснянському районі – на вулицях Путивльська та Шухевича. У Дарницькому районі на вулицях – Ташкенська, Переяслівська та Підлипки. У Святошинському районі – по вулиці Стеценка", – повідомили у КМВА.

Інформації щодо постраждалих немає. Однак, в адміністрації попереджають містян бути уважними і обережними на вулиці. 

В місті задіяні всі необхідні оперативні служби. Ліквідація наслідків негоди триває. За інформацією КМВА, у столиці очікуються шквали та сильні дощі. Оголошено І рівень небезпечності.

Крім того, через негоду, в столиці на посилений режим роботи переведені енергетики компанії ДТЕК щоб ліквідовувати наслідки аварій, в разі їх виникнення.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Києві через ураганний вітер загинули дві людини. Пошкоджені автівки та житлові будинки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies