Внаслідок негоди у Києві підтоплені кілька районів міста

У неділю в Києві спостерігаються несприятливі погодні умови. Внаслідок негоди підтоплені деякі райони столиці. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Внаслідок ускладнення погодних умов сталося підтоплення деяких районах міста. У Деснянському районі – на вулицях Путивльська та Шухевича. У Дарницькому районі на вулицях – Ташкенська, Переяслівська та Підлипки. У Святошинському районі – по вулиці Стеценка", – повідомили у КМВА.

Інформації щодо постраждалих немає. Однак, в адміністрації попереджають містян бути уважними і обережними на вулиці.

В місті задіяні всі необхідні оперативні служби. Ліквідація наслідків негоди триває. За інформацією КМВА, у столиці очікуються шквали та сильні дощі. Оголошено І рівень небезпечності.

Крім того, через негоду, в столиці на посилений режим роботи переведені енергетики компанії ДТЕК щоб ліквідовувати наслідки аварій, в разі їх виникнення.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Києві через ураганний вітер загинули дві людини. Пошкоджені автівки та житлові будинки.