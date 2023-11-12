Окупанти влучили по обласній біліотеці ім. Гончара у Херсоні. Виникла пожежа

Сьогодні вранці у Херсоні знову пролунали вибухи. Російські війська атакували будівлю обласної бібліотеки ім. Гончара. Внаслідок влучання виникла пожежа, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Фото: Олександр Прокудін

"Одне з влучань – по обласній бібліотеці імені Гончара. У будівлі – суттєві руйнування. Також виникла пожежа. Рятувальники більш як півтори години приборкували полум'я", – повідомив він.

Обійшлося без жертв.

Фото: Олександр Прокудін

Фото: Олександр Прокудін

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала в Україні понад 220 бібліотек. Близько 400 споруд було пошкоджено, знищено майже 200 млн примірників книжкового фонду.