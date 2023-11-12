Ворог завдав ударів по Нікопольщині з важкої артилерії

У неділю вночі російські окупанти завдали ударів з важкої артилерії по Марганецькій громаді Нікопольщини. Про це повідомив голова Дніпропетроської обласної адміністрації Сергій Лисак.

"Два обстріли за ніч. російські загарбники цілили по Нікопольщині з важкої артилерії. Випустили понад пів десятка снарядів по Марганецькій громаді", – пише голова ОВА.

Відомо, що минулося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, два дні тому росіяни атакували Нікополь безпілотниками. Загинула жінка, поранення отримав місевий житель.