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Ворог завдав ударів по Нікопольщині з важкої артилерії

Окупанти випустили понад 50 снарядів.

Ворог завдав ударів по Нікопольщині з важкої артилерії
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У неділю вночі російські окупанти завдали ударів з важкої артилерії по Марганецькій громаді Нікопольщини. Про це повідомив голова Дніпропетроської обласної адміністрації Сергій Лисак. 

"Два обстріли за ніч. російські загарбники цілили по Нікопольщині з важкої артилерії. Випустили понад пів десятка снарядів по Марганецькій громаді", – пише голова ОВА.

Відомо, що минулося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, два дні тому росіяни атакували Нікополь безпілотниками. Загинула жінка, поранення отримав місевий житель.

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