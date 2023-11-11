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Наші сили оборони й безпеки дадуть відповідь російській армії на удари по Херсону й селам Херсонщини, – Зеленський

Сьогодні річниця звільнення Херсона від російської окупації.

Наші сили оборони й безпеки дадуть відповідь російській армії на удари по Херсону й селам Херсонщини, – Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 11 листопада пообіцяв, що Сили оборони й безпеки дадуть відповідь російській армії на удари по Херсону й селам Херсонщини

“Перше – про наш Херсон. Сьогодні – річниця звільнення міста, і я вдячний усім, хто згадував, як херсонці протистояли окупанту, як чекали на повернення українського прапора і як зустрічали наших воїнів… Звичайно, наші сили безпеки і оборони дадуть відповідь російській армії на удари по Херсону й селам Херсонщини. Так, як це завжди відбувається. Цей тиждень показав, що й у Чорному морі, і на території Криму, і будь-де ще ми дістанемо окупанта. І слава всім нашим хлопцям, які саме так повертають Україні справедливість!” - сказав президент. 

Також глава держави повідомив, що сьогодні привітав Анджея Дуд та всіх поляків зі святом незалежності Польщі. 

Крім того, президент зауважив, що Україна продовжує евакуацію своїх громадян із сектора Гази. 

“Буквально весь день триває ця робота. Майже щогодини змінюється кількість тих, кого вдалося врятувати. Вже 214 наших людей. Також допомагаємо громадянам Молдови. Очікуємо, що ця кількість зросте. Я дякую ГУР, МЗС, посольствам України в регіоні, а також усім тим, хто допомагає нам із цією роботою”, - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні - у день визволення Херсона від російської окупації - загарбники продовжують обстрілювати місто. Є постраждалі.

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