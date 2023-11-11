Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
На Закарпатті виготовляли куртки з символікою РФ для російської національної збірної з лижного спорту, – голова ОВА
На Закарпатті виготовляли куртки з символікою РФ для російської національної збірної з лижного спорту, – голова ОВА
Бюджет-2024: гроші на оборону, марафон і серіали
Бюджет-2024: гроші на оборону, марафон і серіали
«Земля» в Театрі Заньковецької: гріхи класичного тексту
«Земля» в Театрі Заньковецької: гріхи класичного тексту
Хвилинка неспокою
Хвилинка неспокою
У Києві та області пролунали вибухи (оновлено)
У Києві та області пролунали вибухи (оновлено)
Через страйк польських перевізників на українському кордоні заблоковано понад 20 тисяч транспортних засобів
Через страйк польських перевізників на українському кордоні заблоковано понад 20 тисяч транспортних засобів
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок обстрілу росіянами прикордоння Сумщини загинули двоє цивільних

Ворог обстріляв автомобільну дорогу між населеними пунктами Стара Гута – Нова Гута.

Внаслідок обстрілу росіянами прикордоння Сумщини загинули двоє цивільних
Фото: Google Maps

Внаслідок обстрілу росіянами прикордоння Сумщини загинули двоє цивільних. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, 11 листопада 2023 року близько 13:00 ворог обстріляв автомобільну дорогу між населеними пунктами Стара Гута – Нова Гута Шосткинського району Сумської області. 

Внаслідок атаки окупантів загинуло двоє чоловіків, які їхали на мотоциклі.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, також сьогодні внаслідок атаки росіян на Донеччині загинули двоє цивільних. Жінка та чоловік знаходилися на вулиці під час атаки.

Крім того, сьогодні - у день визволення Херсона від російської окупація - загарбники продовжують обстрілювати місто. Є постраждалі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies