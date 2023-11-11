Внаслідок обстрілу росіянами прикордоння Сумщини загинули двоє цивільних.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 11 листопада 2023 року близько 13:00 ворог обстріляв автомобільну дорогу між населеними пунктами Стара Гута – Нова Гута Шосткинського району Сумської області.

Внаслідок атаки окупантів загинуло двоє чоловіків, які їхали на мотоциклі.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, також сьогодні внаслідок атаки росіян на Донеччині загинули двоє цивільних. Жінка та чоловік знаходилися на вулиці під час атаки.

Крім того, сьогодні - у день визволення Херсона від російської окупація - загарбники продовжують обстрілювати місто. Є постраждалі.