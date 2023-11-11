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Ранкова атака на Київ: пошкоджено 18 житлових будинків

Влучань в об'єкти інфраструктури не зафіксовано.

Ранкова атака на Київ: пошкоджено 18 житлових будинків
Фото: МВС УКраїни

Внаслідок ранкової ракетної атаки росіян на Київщину пошкоджено 18 житлових будинків, також руйнувань зазнало приватне підприємство. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Унаслідок ранкової атаки росіян на область пошкоджено 18 житлових приватних будинків. Вибуховою хвилею та внаслідок падіння уламків в домогосподарствах вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи, фасади. Крім того, пошкоджено низку господарських приміщень, парканів, одне з приватних підприємств",  — повідомили в Київській ОВА.

За інформацією Руслана Кравченка, влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві пролунали вибухи. За інформацією КМВА, звуки вибухів результат роботи системи ППО по балістиці. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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