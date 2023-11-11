У Криму зростає дефіцит ліків, цивільних примушують здавати кров для війська РФ

В окупованому Криму зростає дефіцит ліків: окупаційні адміністрації за вказівкою з Кремля обмежують доступ для цивільного населення до медикаментів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Усі запаси медичних препаратів, які можуть бути використані при наданні первинної медичної допомоги резервуються для окупаційних військ.

Також через постійний наплив поранених окупантів у цивільних лікарнях немає ліжко місць. Російські війська не розгортають додаткових шпиталів, а використовують наявну цивільну інфраструктуру.

“Раніше окупанти уже вичерпали зайняли усі ліжко-місця у цивільних медзакладів на ТОТ Херсонщини. А зараз зважаючи на значну активність Сил оборони на Запорізькому та Таврійському напрямку їм доводиться все більше транспортувати поранених углиб території тимчасово окупованого Криму”, − йдеться у повідомленні.

Також окупанти примушують цивільне населення здійснювати донацію крові для окупаційного війська.

Нагадаємо, за даними росіян, на тимчасово окупованих територіях України діють 5 тисяч інформаторів Сил Оборони.