Хвилинка неспокою
Хвилинка неспокою
Російський пором з газом отримав бортову пробоїну в Чорному морі
Російський пором з газом отримав бортову пробоїну в Чорному морі
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
На Закарпатті виготовляли куртки з символікою РФ для російської національної збірної з лижного спорту, – голова ОВА
На Закарпатті виготовляли куртки з символікою РФ для російської національної збірної з лижного спорту, – голова ОВА
Через страйк польських перевізників на українському кордоні заблоковано понад 20 тисяч транспортних засобів
Через страйк польських перевізників на українському кордоні заблоковано понад 20 тисяч транспортних засобів
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Бюджет-2024: гроші на оборону, марафон і серіали
Бюджет-2024: гроші на оборону, марафон і серіали
«Земля» в Театрі Заньковецької: гріхи класичного тексту
«Земля» в Театрі Заньковецької: гріхи класичного тексту
ГоловнаСуспільствоВійна

У Криму зростає дефіцит ліків, цивільних примушують здавати кров для війська РФ

Усі запаси медичних препаратів резервуються для окупаційних військ.

У Криму зростає дефіцит ліків, цивільних примушують здавати кров для війська РФ

В окупованому Криму зростає дефіцит ліків: окупаційні адміністрації за вказівкою з Кремля обмежують доступ для цивільного населення до медикаментів. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Усі запаси медичних препаратів, які можуть бути використані при наданні первинної медичної допомоги резервуються для окупаційних військ.

Також через постійний наплив поранених окупантів у цивільних лікарнях немає ліжко місць. Російські війська не розгортають додаткових шпиталів, а використовують наявну цивільну інфраструктуру.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Раніше окупанти уже вичерпали зайняли усі ліжко-місця у цивільних медзакладів на ТОТ Херсонщини. А зараз зважаючи на значну активність Сил оборони на Запорізькому та Таврійському напрямку їм доводиться все більше транспортувати поранених углиб території тимчасово окупованого Криму”, − йдеться у повідомленні.

Також окупанти примушують цивільне населення здійснювати донацію крові для окупаційного війська.

Нагадаємо, за даними росіян, на тимчасово окупованих територіях України діють 5 тисяч інформаторів Сил Оборони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies