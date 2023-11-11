Головне за ніч та ранок суботи, 11 листопада: ранкова атака на Київ, 35 відбитих атак під Авдіївкою, 1130 ліквідованих окупантів

Унаслідок атаки окупантів у Київській області пошкоджено житлові будинки.

“Цієї ночі ворог атакував область БпЛА. Уранці продовжив атаку балістичними ракетами. Активно працювали сили ППО”, − йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації.

Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Водночас в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами.

За оперативною інформацією, вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинків. “Зокрема, покрівлі, вибиті вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств”, − додали в ОВА.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що приблизно о 8:00 в бік столиці була запущена балістична повітряна ціль, за попередніми даними, типу “Іскандер”.

“Після тривалої паузи в 52 дні ворог поновив ракетні атаки по Києву!” − зазначили посадовці.

До Києва ракета не долетіла, сили та засоби протиповітряної оборони знищили її на підльоті до столиці.

Даних про загиблих та постраждалих немає.

Президент України Володимир Зеленський привітав Херсон з річницею звільнення від окупації.

“Рік тому український прапор повернувся до Херсона. Ми всі добре пам'ятаємо цей день, ці емоції. Як люди зустрічали наших військових, як раділи дорослі й діти. Велика подяка кожному з воїнів, завдяки яким це стало можливим”, − сказав він у своєму ранковому зверненні.

Президент додав, що Україна пам'ятає про всіх, хто віддав своє життя заради майбутнього нашої держави.

“Херсоне й херсонці, дякую за вашу стійкість і віру в Україну!”, − додав Зеленський.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. РФ вчергове атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, протикорабельну ракету “Онікс”, зенітну керовану ракету С-300, керовану ракету Х-31 та 31 ударний БпЛА типу “Shahed-136/131”. Протиповітряною обороною знищено одну ракету Х-59 та 19 ударних БпЛА. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак окупантів поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог, застосовуючи авіацію, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають противнику значних втрат. Так, українські захисники відбили 35 атак загарбників східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та Первомайського Донецької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 11 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу армія Російської Федерації зменшилася на 1130 військових, 25 танків, 24 бронемашини, 38 артсистем. З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони загалом ліквідували 310650 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі ворог масовано атакував Дніпропетровську область безпілотниками.

“П'ять з них збили наші оборонці – у Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Криворізькому районах”, − повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Однак два "шахеди" поцілили по будівлі, є руйнування, виникла пожежа.

Двічі агресор цілив по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Окупанти зробили понад п’ять пострілів з важкої артилерії. “Люди не постраждали”, − додав голова ОВА.

Сьогодні зранку у Рязанській області Росії внаслідок підриву залізничного полотна зійшли з рейок 19 вагонів вантажного поїзда.

За останньою інформацією, помічник машиніста отримав невеликі травми, більше ніхто не постраждав. Масштаби збитків з'ясовуються.

Нагадаємо, міністерство оборони Великобританії повідомило, що за час повномасштабного вторгнення до російських судів надійшло 76 справ про диверсії на залізниці. Диверсії продовжують мати попит серед молодих росіян як метод протесту проти війни в Україні.

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