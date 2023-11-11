У Рязанській області Росії після підриву колії з рейок зійшли 19 вагонів вантажного потяга

Сьогодні зранку у Рязанській області Росії внаслідок підриву залізничного полотна зійшли з рейок 19 вагонів вантажного поїзда

Про це повідомило Радіо Свобода.

За останньою інформацією, помічник машиніста отримав невеликі травми, більше ніхто не постраждав.

Вибух на залізниці стався близько 7-ї ранку на перегоні “Рибне – Блок пост”.

Масштаби збитків з'ясовуються.

Нагадаємо, міністерство оборони Великобританії повідомило, що за час повномасштабного вторгнення до російських судів надійшло 76 справ про диверсії на залізниці. Диверсії продовжують мати попит серед молодих росіян як метод протесту проти війни в Україні.