Екс-депутата Сейма Латвії Адамсонса засудили за шпигунство

Ризький міський суд ухвалив вирок у вигляді позбавлення волі на 8,5 років екс-депутату Сейму Латвії Янісу Адамсонсу.

Про це повідомляє Rus.LSM.lv.

Таке покарання він отримав за шпигунство на користь Російської Федерації, шахрайство, а також придбання та зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів без дозволу.

Другого обвинуваченого, громадянина Росії Геннадія Силонова, також було визнано винним і засуджено до 7,6 років позбавлення волі з двома роками пробаційного нагляду.

“У справі встановлено, що Яніс Адамсонс незаконно, систематично та цілеспрямовано збирав та передавав через громадянина РФ та екс-співробітника КДБ Геннадія Силонова закриту інформацію, а також іншу інформацію іноземної організації, а саме розвідувальній службі, якою в даному випадку була Федеральна служба безпеки Російської Федерації Федерації”, - зазначив суддя Ризького міського суду Ерленс Ернстсонс.

Обидва обвинувачені заперечують свою провину і збираються оскаржити вирок.

Як раніше повідомлялось, в документах Служби державної безпеки Латвії йдеться про 43 епізоди шпигунства. За версією слідства, політик чотири роки передавав Росії інформацію про бюджет армії, закупівлі і східний кордон.