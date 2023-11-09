Із сектора Гази евакуйовано 89 українців, — Зеленський

89 громадян України евакуйовані з Сектора Гази на вечір 9 листопада. Загалом, 101 громадянин України отримав дозвіл на евакуацію з регіону, однак точна кількість громадян, які досі перебувають в регіоні, наразі не відома. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Станом на вечір четверга, 9 листопада, з Сектора Гази евакуювали 89 громадян України. Ми працюємо далі. Дуже кропіткий і делікатний процес", — зазначив він.

На ранок четверга було відомо, що Україна евакуювала першу групу з 43 своїх громадян із ГазиУкраїна. Загалом, 101 громадянин України отримав дозвіл на евакуацію з Гази.