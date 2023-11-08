Головне за середу, 8 листопада: оборона Авдіївки, продовження воєнного стану та мобілізації, рекомендації Єврокомісії

Єврокомісія офіційно рекомендує почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Про це заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Україна робить зусилля на шляху реформ. Наступну оцінку її поступу нададуть у березні 2024.

"Ми прийняли наш Пакет про розширення на 2023 рік, у якому рекомендовано розпочати переговори з Україною та Молдовою, надати статус кандидата Грузії та розпочати переговори про приєднання з Боснією та Герцеговиною, коли буде досягнуто необхідного рівня відповідності", – заявили в Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн сказала, що Україні ще слід попрацювати над певними реформами включно з антикорупційною.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 57 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 8 листопада – в нашій новині.

Росіяни оточили Авдіївку із трьох боків і постійно обстрілюють та збирають сили для нових наступів.

Про це в етері телемарафону повідомив представник 110 окремої механізованої бригади Антон Коцуконь.

"Нагнали сюди 40 000 резервів особового складу, накопичують боєкомплект усіх калібрів, поки не видно, щоб відмовилися від планів захопити Авдіївку", - сказав Коцуконь.

За його словами, окупанти ведуть перегрупування. Водночас проводять щодня точкові атаки, які стали більш обережними. Вочевидь, загарбники зробили висновки на підставі попередніх невдалих штурмів.

"Останнім часом вони кидають невеликі загони по 10-20 осіб, ми їх знищуємо, це робиться для того, щоб виявити безпілотниками нашу артилерію. По суті, ловлять на живця, - додав представник 110-ї бригади.

Армія РФ вдарила протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини. Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, коли воно заходило в порт. Три члени екіпажу громадяни Філіппін поранені, лоцман загинув.

Про це повідомили в Силах оборони півдня України. Відомо, що ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, коли воно заходило в порт. Троє членів екіпажу, які є громадянами Філіппін, поранені, один з них — госпіталізований.

"Росія вкотре підтвердила статус країни-терористки міжнародного масштабу", — зазначили в Силах оборони півдня.

Відомо, що РФ випустила ракету з літаків тактичної авіації в Чорному морі.

Україна евакуювала із сектору Гази першу групу з 43 своїх громадян, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Україна успішно евакуювала першу групу з 43 громадян України з Гази. Зараз вони в безпеці в Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу. Ми також допомогли евакуювати 36 громадян Молдови, і ми раді допомогти нашому дружньому сусідові”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що евакуація триває. Українські посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні агентства наполегливо працюють, щоб вивезти більше громадян із Гази.

Верховна Рада України на пленарному засіданні 8 листопада ухвалила закони (10211 та 10212) щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

За закони проголосували 329 та 322 нардепів. Про це повідомляють народні депутати з різних фракцій.

Воєнний стан продовжили з 16 листопада 2023 року на 90 днів. Відповідно до 14 лютого 2024 року.

Більше інформації – в новині.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, що передбачає передачу податку на дохід фізичних осіб військових від місцевих громад до державного бюджету. За проголосували 253 депутати, повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Документ передбачає також, що доходи Дорожнього фонду в 2024 спрямують у загальний фонд бюджету і на потреби оборони. Військовий ПДФО зараховуватиметься до державного бюджету з 1 жовтня 2023 і до 31 грудня року, в якому закінчиться воєнний стан.

Докладніше – в новині.

Державне бюро розслідувань вважає основною версією загибелі Геннадія Частякова, помічника Головнокомандувача ЗСУ, нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами.

“За версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм”, – зазначила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

Вона додала, що у кримінальному провадженні також розглядаються інші можливі версії:

вбивство на замовлення спецслужб РФ;

вбивство на ґрунті неприязних відносин;

спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!