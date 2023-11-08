Поліція встановила осіб, які 28 жовтня пошкодили приміський поїзд Яготин - Київ

Співробітники Нацполіції встановили підлітків, які розгромили вагон приміського поїзда Яготин - Київ 28 жовтня.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.⠀

Зазначається, що ними виявилися учні 8 класу ліцею в Бориспільському районі.⠀

Інцидент стався у Київській області, на перегоні Бориспіль - Баришівка поблизу міста Бориспіль. Погромники пошкодили вікно та три сидіння у вагоні електропотяга №6922 Яготин - Київ.⠀

Пізніше в мережі зʼявився відеодоказ погрому, на якому були невстановлені особи. Поліцейські встановили осіб, якими виявилися підлітки 2008-2009 років народження. Діти, а також їх батьки та викладачі, запрошені для складання матеріалу.

Нагадаємо, раніше столичні правоохоронці встановили вісім хлопців та дівчат, 2010 та 2011 р. н., яких підозрюють у обкраданні могил захисників України. Їх разом з батьками доставили до поліції для проведення виховної роботи та складання адмінматеріалів.