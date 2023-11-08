Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Ізраїль — Газа: Макрон у дипломатичному шпагаті
Ізраїль — Газа: Макрон у дипломатичному шпагаті
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Сили оборони знищили ще 890 окупантів та 5 ворожих танків, – Генштаб
Сили оборони знищили ще 890 окупантів та 5 ворожих танків, – Генштаб
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
ГоловнаСуспільствоПодії

Поліція встановила осіб, які 28 жовтня пошкодили приміський поїзд Яготин - Київ

Ними виявилися учні 8 класу ліцею в Бориспільському районі.

Поліція встановила осіб, які 28 жовтня пошкодили приміський поїзд Яготин - Київ
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Співробітники Нацполіції встановили підлітків, які розгромили вагон приміського поїзда Яготин - Київ 28 жовтня.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що ними виявилися учні 8 класу ліцею в Бориспільському районі.⠀

Інцидент стався у Київській області, на перегоні Бориспіль - Баришівка поблизу міста Бориспіль. Погромники пошкодили вікно та три сидіння у вагоні електропотяга №6922 Яготин - Київ.⠀

Підписуйтесь на наш Google News

Пізніше в мережі зʼявився відеодоказ погрому, на якому були невстановлені особи. Поліцейські встановили осіб, якими виявилися підлітки 2008-2009 років народження. Діти, а також їх батьки та викладачі, запрошені для складання матеріалу.

Нагадаємо, раніше  столичні правоохоронці встановили вісім хлопців та дівчат, 2010 та 2011 р. н., яких підозрюють у обкраданні могил захисників України. Їх разом з батьками доставили до поліції для проведення виховної роботи та складання адмінматеріалів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies