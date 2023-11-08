Українські бійці стійко тримають оборону в районі Авдіївки, — генерал Тарнавський

На Таврійському напрямку російська армія минулої доби втратила 505 осіб. Наші військові стійко тримають оборони біля Авдіївки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"На Таврійському напрямку ворог завдав 18 авіаударів, провів 40 бойових зіткнень та здійснив 1042 артобстріли. Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнки, Старомайорського Донецької області", — зазначив Тарнавський.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1488 вогневих завдань.

"Загальні втрати ворога склали 505 осіб. 1 окупант здався в полон", — додав генерал Тарнавський.

Також знищено 19 одиниць військової техніки. Зокрема, сім БММ, артсистему, два ПТРК, три БпЛА, п’ять автомобілів та одну одиницю спецтехніки.

Впродовж доби на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Ворог безуспішно намагається прорвати оборону ЗСУ на Мар'їнському, Авдіївському та Бахмутському напрямку.