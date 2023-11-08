Росіяни проводять приховану мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, – ЦНС

Росіяни продовжують приховану мобілізацію на тимчасово окупваних територіях півдня України, називаючи це “добровольчою ініціативою”. Про це інформує Центр національного спротиву.

"Для початку ворог створює систему, коли життя без отримання паспорта рф майже неможливе, адже не дозволяє отримувати послуги, допомогу чи навіть мати роботу. Водночас власникам паспорта України погрожують й регулярно піддають перевіркам", – пише нацспротив.

Після того як росіяни на ТОТ Херсонщини та Запоріжжясформували "воєнкомати", чоловікам призовного віку відразу видають повістку.

Вже у так званому військкоматі їм пропонують укласти контракт з зс рф, а резервістів мобілізовують одразу.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій та Херсонській областях окупанти вимагають у чоловічого населення стати на облік до створених “військкоматів” й погрожують штрафами до 30 тис. рублів за невиконання вимог.