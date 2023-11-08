На Київщині посадовці Держпродспоживслужби розробили масштабну корупційну схему при реєстрації сільгосптехніки

Правоохоронці встановили причетність посадовців Держпродспоживслужби до корупційної діяльності на Київщині. Серед обвинувачених — начальник одного з відділів, заступник та двоє підлеглих. Фігурантам загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України.

За інформацією поліції, відповідно до розробленої схеми начальник та заступник відділу надавали вказівки своїм підлеглим створювати штучні перешкоди під час реєстрації сільськогосподарської техніки та видачі посвідчень на керування спеціальною технікою – тракторів, комбайнів тощо. За уникнення проблем «клієнти» мали сплачувати 8 000 гривень неправомірної вигоди з однієї техніки.

В ході слідства правоохоронці зібрали докази причетності фігурантів до 28-ми епізодів злочинної діяльності, а сума отриманих ними хабарів становила майже 190 тисяч гривень.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт за погодженням з Київською обласною прокуратурою скеровано до суду. Начальникові відділу, його заступникові та двом підлеглим інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, експосадовець Держекоінспекції Карпатського округу отримав 5,5 років за ґратами у справі про отримання хабаря.