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Оборонна компанія Rheinmetall виготовлятиме для України близько 100 тисяч боєприпасів

Концерн виготовлятиме боєприпаси до мінометів120 мм калібру .

Оборонна компанія Rheinmetall виготовлятиме для України близько 100 тисяч боєприпасів
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Компанія Rheinmetall отримала від уряду Німеччини замовлення на поставку в Україну близько 100 тис. боєприпасів до мінометів 120 мм калібру. Про це йдеться на офіційному сайті оборонного концерну.

Поставки боєприпасів мають розпочатися найближчим часом і тривати впродовж наступних двох років.

"Компанія Rheinmetall отримала від уряду Німеччини замовлення на поставку в Україну близько 100 тис. боєприпасів до мінометів 120 мм калібру. Замовлення, вартість якого становить менше тризначного діапазону мільйонів євро, є частиною нещодавнього пакету військової допомоги Збройним силам України на суму 400 мільйонів євро. Постачання має розпочатися найближчим часом і триватиме протягом наступних двох років", – зазначається у повідомленні Rheinmetall.

Нагадаємо, Німеччина передалп Україні новий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, ввійшли системи виявлення дронів, всюдиходи та термінали супутникового зв'язку. 

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