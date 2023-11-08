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Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року

За закони проголосували 329 та 322 нардепів відповідно.

Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада України на пленарному засіданні 8 листопада ухвалила закони (10211 та 10212) щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. 

За закони проголосували 329 та 322 нардепів. 

Про це повідомляють народні депутати з різних фракцій. 

Воєнний стан продовжили з 16 листопада 2023 року на 90 днів. Відповідно до 14 лютого 2024 року.

Нагадаємо, 6 листопада оборонний комітет Верховної Ради підтримав продовження воєнного стану на 90 днів. Тепер має відбутися голосування у парламенті.

У серпні президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану (9532) та загальної мобілізації (9533) до 15 листопада. 

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