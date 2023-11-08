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Росія оголосила у розшук суддю МКС, який видав ордер на арешт Путіна

Серхіо Годінес – юрист і суддя з Коста-Ріки, чинний суддя Міжнародного кримінального суду.

Росія оголосила у розшук суддю МКС, який видав ордер на арешт Путіна
Фото: facebook.com/InternationalCriminalCourt

Росія оголосила у розшук суддю Міжнародного кримінального суду Серхіо Годінеса, який видав орден на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомило Радіо Свобода.

Серхіо Годінес – юрист і суддя з Коста-Ріки, чинний суддя МКС. Він раніше він був членом Постійної палати третейського суду та послом Коста-Ріки в Нідерландах.

Годінес також видав ордер на уповноважену з прав дитини при президентові Росії Марію Львову-Бєлову.

Раніше Кремль у розшук оголосив голову МКС Пйотра Хофманського, його заступницю Лус Дель Кармен Ібаньєс Каррансу, суддів МКС Бертрама Шмітта, Томоко Акане та Розаріо Сальваторе Айталу, а також прокурора МКС Каріма Хана. 

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У розшукових картках у базі російського МВС не вказується, за якою статтею ведеться розшук.

Нагадаємо, у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ. Після цього заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв у своєму телеграмі погрожував "обстріляти МКС ракетами".

Цьогоріч улітку США передали до МКС докази воєнних злочинів Росії. Також у Гаазі запрацював Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії

Також після теракту росіян на Каховській ГЕС представники МКС відвідали затоплені райони Херсона.

У вересні у Києві запрацював польовий офіс МКС. Він є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги. 15 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з прокурором Карімом Ханом. Зеленський зазначив, що крім ордера на арешт Путіна, будуть і інші результати.

Зазначимо, що постанова МКС діє безстроково і може стосуватися будь-якої людини. Однак, МКС суд не ухвалює заочних вироків, тому для судового розгляду підсудний фізично має перебувати під вартою в Гаазі. 

Тож тепер Путін не може виїжджати до країн, які ратифікували Римський статут, та до країн, що визнають юрисдикцію суду (123 держави). Це всі країни Європи, вся Південна Америка (зокрема, такі союзники Росії, як Венесуела), Таджикистан, Афганістан, Бразилія, Південна Африка, ЦАР, Нігерія.

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