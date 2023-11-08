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За добу ворог понад 100 разів обстрілював Херсонську область

Через російську агресію одна людина загинула, ще одна була поранена.

За минулу добу росіяни здійснили 108 обстрілів Херсонської області, випустивши 538 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Одна людина загинула, ще одна була поранена. 

По Херсону ворог випустив 16 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу у Херсоні; інженерну споруду у Херсонському районі", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, вчора в Херсонській області на міні підірвався чоловік. 41-річний фермер наїхав на вибухівку під час роботи. 

Мінна небезпека загрожує цивільним і в інших регіонах. У випадку виявлення підозрілого предмету зателефонуйте 112, не наближайтеся до нього та попередьте оточуючих. 

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