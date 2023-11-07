У двох районах Києва перехожі виявили гранату і снаряд

У Голосіївському районі Києва чоловік знайшов на вулиці ймовірну гранату, а в Святошинському – снаряд.
Про це повідомили в Facebook патрульної поліції столиці. Правоохоронці в обох випадках викликали вибухотехніків.
"Перша подія сталася в Голосіївському районі, звідки на лінію 112 звернувся чоловік та повідомив, що побачив предмет, схожий на гранату. Інша подія відбулася у Святошинському районі. Під час прогулянки громадянин виявив предмет, схожий на снаряд", – йдеться у повідомленні.
Поліцейські нагадали, як діяти, якщо ви виявили вибухівку:
- зберігайте спокій
- обов‘язково зателефонуйте на лінію 112 та повідомте про виявлення підозрілого предмета
- попередьте про підозрілий предмет осіб, які перебувають поруч, та позначте або обгородіть його
- очікуйте рятувальників на безпечній відстані від місця перебування предмета.
Категорично заборонено:
- наближатися до вибухонебезпечного предмета
- підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, бити та розбирати
- курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця перебування небезпечного предмета
- приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.
Нагадаємо, потенційно замінованими в Україні на сьогодні залишаються 174 тис. кв. км, на очищення замінованих територій потрібно буде витратити понад $37 млрд.