У двох районах Києва перехожі виявили гранату і снаряд

Поліція нагадала, що робити при виявленні вибухівки.

У Голосіївському районі Києва чоловік знайшов на вулиці ймовірну гранату, а в Святошинському – снаряд.

Про це повідомили в Facebook патрульної поліції столиці. Правоохоронці в обох випадках викликали вибухотехніків.

"Перша подія сталася в Голосіївському районі, звідки на лінію 112 звернувся чоловік та повідомив, що побачив предмет, схожий на гранату. Інша подія відбулася у Святошинському районі. Під час прогулянки громадянин виявив предмет, схожий на снаряд", – йдеться у повідомленні.

Фото: Патрульна поліція Києва в Facebook

Поліцейські нагадали, як діяти, якщо ви виявили вибухівку:

зберігайте спокій

обов‘язково зателефонуйте на лінію 112 та повідомте про виявлення підозрілого предмета

попередьте про підозрілий предмет осіб, які перебувають поруч, та позначте або обгородіть його

очікуйте рятувальників на безпечній відстані від місця перебування предмета.

Категорично заборонено:

наближатися до вибухонебезпечного предмета

підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, бити та розбирати

курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця перебування небезпечного предмета

приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.

Фото: Патрульна поліція Києва в Facebook

Нагадаємо, потенційно замінованими в Україні на сьогодні залишаються 174 тис. кв. км, на очищення замінованих територій потрібно буде витратити понад $37 млрд.