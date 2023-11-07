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У двох районах Києва перехожі виявили гранату і снаряд

Поліція нагадала, що робити при виявленні вибухівки. 

У Голосіївському районі Києва чоловік знайшов на вулиці ймовірну гранату, а в Святошинському – снаряд.

Про це повідомили в Facebook патрульної поліції столиці. Правоохоронці в обох випадках викликали вибухотехніків. 

"Перша подія сталася в Голосіївському районі, звідки на лінію 112 звернувся чоловік та повідомив, що побачив предмет, схожий на гранату.  Інша подія відбулася у Святошинському районі. Під час прогулянки громадянин виявив предмет, схожий на снаряд", – йдеться у повідомленні.

Фото: Патрульна поліція Києва в Facebook

Поліцейські нагадали, як діяти, якщо ви виявили вибухівку: 

  • зберігайте спокій
  • обов‘язково зателефонуйте на лінію 112 та повідомте про виявлення підозрілого предмета
  • попередьте про підозрілий предмет осіб, які перебувають поруч, та позначте або обгородіть його
  • очікуйте рятувальників на безпечній відстані від місця перебування предмета.

Категорично заборонено:

  • наближатися до вибухонебезпечного предмета
  • підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, бити та розбирати
  • курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця перебування небезпечного предмета
  • приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.

Фото: Патрульна поліція Києва в Facebook

Нагадаємо, потенційно замінованими в Україні на сьогодні залишаються 174 тис. кв. км, на очищення замінованих територій потрібно буде витратити понад $37 млрд.

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