Чернігівську область росіяни обстріляли із танка, в Херсонській за добу поранені шестеро, –ОВА

По Чернігівській області за добу росіяни провели вісім обстрілів (52 вибухи). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Чернігівський райони із мінометів, АГС, зафіксовано обстріл із танку. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській зранку росіяни здійснили гранатометний обстріл Великописарівської громади. Зафіксовано два вибухи. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня рашисти здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 140 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська громади. У Середино-Будській громаді внаслідок одного з обстрілів загинула людина. Пошкоджено два приватних будинки, продуктовий магазин.

У Донецькій по населених пунктах росіяни здійснили вісім обстрілів. Під ворожим вогнем: Авдіївка, Торецьк, Новоселівка Перша, Очеретине, Красногорівка. Пошкоджено 12 житлових будинків. Одна людина загинула.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 84 обстріли (558 снарядів), з них по Херсону – вісім обстрілів (27 снарядів). Рашисти поцілили у райони 29 населених пунктів області; медичний заклад у Херсоні; підприємство харчової промисловості у Херсонському районі. Ворог вкрив артилерійським вогнем підприємство у Зеленівці Херсонської громади. Постраждали троє людей. Двох потерпілих доставили до лікарні. Зараз медики надають їм допомогу. Внаслідок обстрілу 44-річний чоловік втратив частину ноги. Його стан оцінюють як середньої тяжкості. У 74-річного місцевого жителя – мінно-вибухова травма. Лікарі на місці надали допомогу 55-річному чоловікові. У нього – опіки спини 1-2 ступені. Також росіяни з артилерії вдарили по житловому будинку у Томиній Балці Білозерської громади. Внаслідок обстрілу постраждав 61-річний чоловік. Потерпілий знаходиться у лікарні. За добу по області шестеро людей дістали поранення.

У Луганській по Невському ворог вдарив артилерією, внаслідок чого є нові руйнування. Макіївка, Невське та Білогорівка зазнали уражень унаслідок артилерійського та мінометного вогню росіян. За добу противник здійснив 145 обстрілів (567 снарядів).

У Харківській на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 17 населених пунктів, зокрема: Окіп, Гатище, Бударки, Охримівка, Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове. На Куп’янському напрямку ворог провів безуспішні штурмові дії в околицях населених пунктів Синьківка, Іванівка, де українські захисники відбили близько 12 атак противника.

У Запорізькій рашисти завдали 124 ударів по 22 населених пунктах області. Окупанти вгатили по Новодарівці авіаційним снарядом, обстріляли з ракетних систем залпового вогню Магдалинівку, Малу Токмачку й Роботине, а також атакували 18 безпілотниками Залізничне, Гуляйполе, Новоданилівку, Червоне, Чарівне, Малу Токмачку, Левадне, Новодарівку та Малі Щербаки. 102 артобстріли прийшлися по території Оріхова, Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Полтавки, Білогір'я, Верхньої Терси, Затишшя, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

У Дніпропетровській майже два десятки снарядів за вчорашній день прилетіли до Нікополя. Окупанти били з важкої артилерії чотири рази. Людей, на щастя, не зачепило. Пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда та авто.Пізно ввечері над Синельниківським районом захисники неба збили ворожий безпілотник. Також ввечері ворог тричі бив по Нікопольському району з важкої артилерії. У Нікополі постраждав 56-річний чоловік. Пошкоджений храм. Понівечені сім приватних будинків, господарська споруда, два авто, лінія електропередач, газогони. Під удар потрапили і Марганецька та Червоногригорівська громади. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, загалом ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.