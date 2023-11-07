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Учора окупанти атакували 5 населених пунктів Донеччини та вбили людину

Пошкоджені приватні будинки та автомобіль.

Учора окупанти атакували 5 населених пунктів Донеччини та вбили людину

Протягом минулої доби, 6 листопада, окупанти 7 разів відкривали вогонь по цивільному населенню Донецької області. Пошкоджені 13 цивільних об’єктів, загинула людина.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Війська РФ атакували 5 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Торецьк, смт Очеретине, село Новоселівка Перша. Пошкоджено 13 цивільних об’єктів – 12 приватних будинків та автомобіль.

Росіяни вдарили з артилерії по околицях Красногорівки. Ворожі снаряди влучили в цивільний автомобіль, за кермом якого перебував 32-річний водій. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.

Авіаудар окупанти завдали по Очеретиному. Руйнувань зазнали 7 приватних будинків. Внаслідок артобстрілів у Новоселівці Першій пошкоджено три оселі, в Торецьку – дві.

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Нагадаємо, за добу 5 листопада російські військові обстріляли 6 населених пунктів Донецької області. Пошкоджені будинки і трансформаторна підстанція. Є постраждалий.

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