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СБУ затримала колаборанта, який навів "Іскандер" на житлові будинки в Харкові

Унаслідок ракетного удару росіян загинуло двоє людей, зокрема десятирічний хлопчик.

СБУ затримала колаборанта, який навів "Іскандер" на житлові будинки в Харкові

Кіберфахівці Служби безпеки затримали агента головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ), який скоригував повітряну атаку РФ на Харків 6 жовтня цього року.

Про це СБУ повідомляє у Telegram. 

Того дня окупанти застосували по обласному центру ракети типу "Іскандер". Унаслідок ворожого удару загинуло двоє мирних жителів, серед яких 10-річний хлопець, а десятки цивільних отримали поранення. Значних руйнувань та пошкоджень зазнали і декілька житлових будинків у центрі Харкова.

Встановлено, що для підготовки ракетної атаки російський агент передав загарбникам електронні координати "цілей" з прив’язкою до місцевості. За даними слідства, зрадником виявився чоловік, який працював майстром на місцевому підприємстві, що займається будівництвом автодоріг та мостів. Російська спецслужба завербувала його дистанційно через месенджер Телеграм.

Під виглядом робочих поїздок агент фіксував місця базування та переміщення українських військ на території регіону.

Отриману інформацію передавав до російського гру через "зв’язкового" з тимчасово окупованої частини на сході України. Ним виявився один з колишніх ватажків терористичної організації "ЛНР" на прізвисько "Шаман", якому СБУ раніше повідомила про підозру.

Під час обшуків у затриманого виявлено:

  • 4 мобільні телефони та 7 sim-карток різних мобільних операторів із доказами листування з агресором;
  • банківські картки, на які надходили "зарплати" від російського гру;
  • понад 10 тис. доларів, одержаних злочинним шляхом.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили ворожому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Нагадаємо, СБУ затримала трьох агентів російського ГРУ, які працювали на ворога на Харковщині та на Житомирщині. За вказівкою окупантів їхні поплічники збирали інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони на території обох регіонів.

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