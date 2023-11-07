Окупанти мінують об’єкти критичної інфраструктури на окупованій Херсонщині, – ГУР Міноборони

Їх можуть підірвати у разі відступу.

Російські військові мінують об'єкти критичної інфраструктури на окупованих територіях Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram ГУР Міністерства оборони.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що на тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулюючих пунктів, електричних підстанцій та об'єктів критичної інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що відповідні дії окупантів свідчать про імовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати.

Нагадаємо, у червні керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС, зокрема ставок-охолоджувач станції.