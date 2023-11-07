З початку року Сили оборони здійснили не менше 155 атак по об'єктах у Криму та по кораблях Чорноморського флоту РФ

За 304 дні, з січня по жовтень, українські Сили оборони здійснили не менше 155 атак по об'єктах у Криму та кораблях Чорноморського флоту Росії. Таким чином, атаки в середньому здійснювались через день.

Про це повідомив керівник проєкту у Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Він уточнив, що по об'єктах в Севастополі було здійснено не менше 37 атак, по кораблях Чорноморського флоту в морі не менше 19 атак, в Євпаторії, Сакському, Чорноморському та Роздольненському районах (Західний Крим) – не менше 25 атак, в Джанкойському районі – не менше 14 атак, в Феодосійському регіоні – не менше 12 атак, Керченський міст – не менше 4 атак.

Найбільше атак зафіксовано в липні – 21, серпні – 30, вересні – 31, в червні та жовтні – по 18. Найменше, всього дві атаки, здійснили в лютому 2023 року.

Фото: Андрій Клименко

Як раніше повідомлялось, Стратком ЗСУ оприлюднив фото пошкодження російського корабля "Аскольд".

Нагадаємо, міноборони РФ визнало пошкодження корабля українськими ракетами на заводі “Залив” в окупованому Криму. Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував пілотам за успішний удар ракетами Scalp по заводу “Залив” у Криму.