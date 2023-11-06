В небі Дніпропетровщини збили російський безпілотник

Ввечері 6 листопада в небі над Дніпропетровською областю українські захисники збили російський безпілотник.

Про це повідомила пресслужба Повітряного командування "Схід".

“Станом на 22.00 в Синельниківському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено БпЛА "Shahed-131/136",- йдеться у повідомленні.

Збиття російського безпілотника також підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нагадаємо, минулої ночі російські терористи атакували Одесу різними типами ракет та ударними дронами. Восьмеро місцевих жителів дістали поранення, їх ушпиталено. Ще трьом допомогу надали на місці.