Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Як поділити шкуру недобитого Януковича
Як поділити шкуру недобитого Януковича
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Одеський художній музей постраждав від вибухів, пошкоджені 7 експозицій
Одеський художній музей постраждав від вибухів, пошкоджені 7 експозицій
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
Від вибуху невідомого предмета загинув помічник Залужного Геннадій Частяков
Від вибуху невідомого предмета загинув помічник Залужного Геннадій Частяков
“Богдана” в серії
“Богдана” в серії
128 бригада підтвердила загибель 19 бійців через ракетний удар росіян
128 бригада підтвердила загибель 19 бійців через ракетний удар росіян
ГоловнаСуспільствоВійна

В небі Дніпропетровщини збили російський безпілотник

Цього разу бійці ЗСУ збили Shahed.

В небі Дніпропетровщини збили російський безпілотник
Ілюстративне фото
Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

Ввечері 6 листопада в небі над Дніпропетровською областю українські захисники збили російський безпілотник.

Про це повідомила пресслужба Повітряного командування "Схід".

“Станом на 22.00 в Синельниківському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено БпЛА "Shahed-131/136",- йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Збиття російського безпілотника також підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Нагадаємо, минулої ночі російські терористи атакували Одесу різними типами ракет та ударними дронами. Восьмеро місцевих жителів дістали поранення, їх ушпиталено. Ще трьом допомогу надали на місці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies