Внаслідок російського обстрілу на Донеччині загинув чоловік

Чоловік перебував за кермом автомобіля.

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Сьогодні ввечері, 6 листопада, російські військові обстріляли автомобільну дорогу біля Красногорівки у Донецькій області.

Про це Суспільному розповіла речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

“Внаслідок атаки за кермом легкового автомобіля загинув 32-річний водій", - розповіла речниця прокуратури.

Вона зазначила, що росіяни обстріляли дорогу зі ствольної артилерії.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, за минулу добу, 5 листопада, російські військові обстріляли 6 населених пунктів Донецької області. Пошкоджені будинки і трансформаторна підстанція. Є постраждалий.