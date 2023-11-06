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Учора окупанти били по шести населених пунктах Донеччини та поранили людину

Російські війська 12 разів обстріляли житлові квартали.

Учора окупанти били по шести населених пунктах Донеччини та поранили людину

За минулу добу, 5 листопада, російські військові обстріляли 6 населених пунктів Донецької області. Пошкоджені будинки і трансформаторна підстанція. Є постраждалий.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, окупанти били по містах Авдіївка,Торецьк, Часів Яр, селищі Очеретине, селах Новокалинове та Семенівка. Внаслідок атак пошкоджено 8 цивільних об’єктів – 7 житлових будинків та трансформаторна підстанція.

Торецьк росіяни накрили з артилерії. Поранили людину та пошкодили дві приватних оселі. По Авдіївці ворог бив з авіації та артилерії. Зруйновано два багатоквартирних будинки.

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Нагадаємо, протягом суботи 4 листопада під вогнем окупантів перебували 8 населених пунктів Донеччини. Ворог бив по цивільних із авіації та артилерії. Пошкоджено 22 цивільних об’єкти. Загинула людина.

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