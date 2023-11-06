Учора окупанти били по шести населених пунктах Донеччини та поранили людину

За минулу добу, 5 листопада, російські військові обстріляли 6 населених пунктів Донецької області. Пошкоджені будинки і трансформаторна підстанція. Є постраждалий.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, окупанти били по містах Авдіївка,Торецьк, Часів Яр, селищі Очеретине, селах Новокалинове та Семенівка. Внаслідок атак пошкоджено 8 цивільних об’єктів – 7 житлових будинків та трансформаторна підстанція.

Торецьк росіяни накрили з артилерії. Поранили людину та пошкодили дві приватних оселі. По Авдіївці ворог бив з авіації та артилерії. Зруйновано два багатоквартирних будинки.

Нагадаємо, протягом суботи 4 листопада під вогнем окупантів перебували 8 населених пунктів Донеччини. Ворог бив по цивільних із авіації та артилерії. Пошкоджено 22 цивільних об’єкти. Загинула людина.